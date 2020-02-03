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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 03.02.2020 - 14:58,Son Güncelleme:/

Samuray kılıcıyla cinayete 9 yıl hapis

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Samuray kılıcıyla cinayete 9 yıl hapis

Almanya’nın Mönchengladbcah kentinde bir kişiyi samuray kılıcıyla öldüren sanığın cezası açıklandı. Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada 47 yaşındaki sanık, 9 yıl hapis cezası aldı. Sanık, öldürdüğü kurbanın eşine ve çocuklarına ise 25 bin Euro acı parası ödeyecek.

OLAY, geçen yıl nisan ayında yaşanmıştı. Yeni tanıştığı 37 yaşındaki arkadaşını evine davet eden 47 yaşındaki Alman, birlikte içki içtiği arkadaşıyla kavga etmişti. Neden çıktığı öğrenilemeyen kavga sırasında evde bulundurduğu samuray kılıcını çeken zanlı, arkadaşını 37 kılıç darbesiyle öldürmüştü. Sabah kendisine geldiğinde polisi arayıp teslim olan zanlı, mahkemede suçunu itiraf etmiş, olayın neden kaynaklandığını ise hatırlamadığını söylemişti. Mahkeme sanığa, 2.8 promil alkollü olduğu için 9 yıl hapis cezası verdi.

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