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Avrupa
AA
Haber Giriş: 02.07.2021 - 10:28 | Son Güncelleme:

Samsun’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

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Samsun’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Samsun’un İlkadım ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, biri polis memuru 2 kişi yaralandı.

B.Ç.’nin (34) kullandığı W 42709 F Avusturya plakalı otomobil, Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda Murat Uzan (42) idaresindeki 55 AEB 405 plakalı motosikletle çarpıştı. Bu sırada otomobil, radar uygulaması için yolda bekleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emrah Altınsoy’a da çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Uzan olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü B.Ç., motosiklette bulunan Burkay Kurt (19) ve polis memuru Altınsoy yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. B.Ç. ve Altınsoy’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samsun’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Samsun’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

 

 

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