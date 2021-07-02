Samsun’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

B.Ç.’nin (34) kullandığı W 42709 F Avusturya plakalı otomobil, Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda Murat Uzan (42) idaresindeki 55 AEB 405 plakalı motosikletle çarpıştı. Bu sırada otomobil, radar uygulaması için yolda bekleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emrah Altınsoy’a da çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Uzan olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü B.Ç., motosiklette bulunan Burkay Kurt (19) ve polis memuru Altınsoy yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. B.Ç. ve Altınsoy’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

