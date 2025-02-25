Şampiyonun acı ölümü! Tuvalete koştular ama...

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The Mirror’da yer alan habere göre, 23 yaşındaki genç şampiyon, alkollü bir vaziyette eğlenmeye gittiği barda oturduğu masadan kalkıp tuvalete gitti. Kısa bir süre sonra da tuvaletin de bulunduğu barın banyosundan silah sesleri geldi. İçeride bulunan müşterilerden bazıları banyoya koşarken, Grishall Disner’i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri iki kurşun izi bulunan genç şampiyonunun yaşamını yitirmiş olduğunu saptadılar. Polis olay yerinde inclemelerde bulunurken, 2023 yılında Mr. America Jr. ve Mr. Mexico Mr. şampiyonlukları kazanan Grishall Disner’in intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Ölüm haberi üzerine bir hayranı “Ben seni, o şahane gülüşünü ve karizmanı asla unutmayacağım” paylaşımında bulundu. Bir başkası da “En güzel melek gökyüzüne ulaştı” paylaşımında.

