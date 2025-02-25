×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Şampiyonun acı ölümü! Tuvalete koştular ama...

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonu#Grishall Disner#Meksika
Şampiyonun acı ölümü Tuvalete koştular ama...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 16:56

Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonu Grishall Disner Meksika’nın başkenti Meksiko’da bir barın tuvaletinde ölü bulundu.

Haberin Devamı

The Mirror’da yer alan habere göre, 23 yaşındaki genç şampiyon, alkollü bir vaziyette eğlenmeye gittiği barda oturduğu masadan kalkıp tuvalete gitti. Kısa bir süre sonra da tuvaletin de bulunduğu barın banyosundan silah sesleri geldi. İçeride bulunan müşterilerden bazıları banyoya koşarken, Grishall Disner’i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri iki kurşun izi bulunan genç şampiyonunun yaşamını yitirmiş olduğunu saptadılar. Polis olay yerinde inclemelerde bulunurken, 2023 yılında Mr. America Jr. ve Mr. Mexico Mr. şampiyonlukları kazanan Grishall Disner’in intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Ölüm haberi üzerine bir hayranı “Ben seni, o şahane gülüşünü ve karizmanı asla unutmayacağım” paylaşımında bulundu. Bir başkası da “En güzel melek gökyüzüne ulaştı” paylaşımında.

Şampiyonun acı ölümü Tuvalete koştular ama...


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonu#Grishall Disner#Meksika

BAKMADAN GEÇME!