Şampiyonluk sonrası dövme sırası

Atletico, 2 Aralık'ta Bahia'yı 3-2 yenerek 50 yıl sonra Brezilya Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Kulübün bulunduğu Minas Gerais genelinde şampiyonluk büyük coşkuyla kutlandı.
Pazar günü Red Bull Bragantino
'yu 4-3 yenen Atletico, 62 bin taraftar önünde kupasını kaldırdı. Bir sponsor firma ise 1000 taraftara bu anın ölümsüzleşmesi için dövme sözü verdi.
Taraftarlar Pazar günü erken saatlerinde stat önünde kuyruklar oluşturmaya başladı. Pazartesi günü ise bu rakam daha da arttı.
30 dövme sanatçısı taraftarlara sunulan kulüp logosu, şampiyonluk kupası, yeni stat resmi ve 'Şampiyon takım' ifadelerinin olduğu dört seçenekten birini taraftarlara dövme yaptı.