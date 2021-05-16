MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriŞampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek yangın çıkardı
GeriAvrupa Şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek yangın çıkardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Ozan URAL-Buğra AKAY İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 16.05.2021 - 12:54 | Son Güncelleme:

Şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek yangın çıkardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek yangın çıkardı

Esenler'de Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında atıldığı iddia edilen havai fişek, 6 katlı binanın çatısında yangın çıkardı.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Esenler, Kemer Mahallesi, Nene Hatun Mahallesi, 144. Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre şampiyonluk kutlamaları sırasında atılan havai fişeğin kıvılcımları çatıda yangın çıkardı. Çatıda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi