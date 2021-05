Şampiyonluk bir film olsaydı...

AVENGERS: ENDGAME

Süper kahramanların bir araya gelerek, dünyaya kötülük yaymaya çalışan kötü adamı yenmeye çalıştığı film, Beşiktaş açısından da bu sezonun aynası gibi. Sezon başından bu yana MHK ve TFF ile çekişen Beşiktaş, sezonun sonunda savaşarak istediğine kavuşuyor. Beşiktaş'ta başarının vazgeçilmez ikilisi olan Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi de, kulübün süper kahramanları olarak öne çıkıyor. YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: KRALIN DÖNÜŞÜ

İnsanlık kayıp kralını arıyordu ve kötülüğe karşı bir lidere ihtiyacı vardır. Giderek saran ve artık kapıya dayanan bu kötülük karşısında bir liderin ışığına ihtiyaç vardır. Beşiktaş'ta da en zor günlerde, artık her şey giderek kararmışken ortaya çıkan Sergen Yalçın, 1.5 yılda takımını zirveye taşımayı başardı. Aragorn'un Orta Dünya'ya huzur ve barış getirmesi gibi Sergen Yalçın da Beşiktaş'ta huzuru ve mutluluğu getirdi. CAN DOSTUM

Philippe neredeyse yaşama sevincini kaybetmiş engelli biridir ama Driss ona yaşama sevincini yeniden kazandırır. Beşiktaş'ta da kariyeri düşüşe geçmiş oyuncular ve artık bir daha yükselişe geçemeyeceği düşünülen birçok oyuncudan kurulu bir kadro vardı. Sergen Yalçın, bu oyuncuların tamamından muazzam bir takım ortaya çıkardı ve hemen hemen hepsinin kariyeri tekrar yükselişe geçti. KARA ŞÖVALYE YÜKSELİYOR

Gotham City'de karanlık yükselmiştir ve Batman da çok zor durumdadır. Ancak, zor durumda olsa bile halkını, insanlarını fedakarlık yaparak kurtarmayı başarır. Ancak, insanlar kendilerini kimin kurtardığını bilmez bile. Filmin sonuna doğru Batman, "Herkes kahraman olabilir. Küçük bir çocuğu teselli etmek için üstüne palto örtmek gibi basit bir şey yapıp dünyanın sonu olmadığını anlamasını sağlayan bir adam bile" der. Beşiktaş'ta da aslında birçok gizli kahraman vardır. Stadyumda olmasa bile takımına elinden gelen tüm imkanlarla destek olabilen taraftarların her biri de kahraman... KIRMIZI ODA

Aslında liste film ama 1 tane dizi fazla olmaz herhalde. Nasıl Kırmızı Oda'ya giren tüm danışanlar, iyileşerek ve yaralarını sararak çıkar. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın soyunma odasına giren tüm oyuncular kariyerlerini tekrar yükselttiler.