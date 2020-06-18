BAYERN Münih, üst üste sekizinci, toplamda da 30. şampiyonuluğunu ilan etti. 32. haftada sağanak yağmur altında oynanan maçta Werder Bremen'i deplasmanda Lewandowski'nin golüyle 1-0 yenen Bayern Münih, sezonun bitimine iki hafta kala mutlu sona ulaştı. Futbolcular sahada şampiyonluk sevinci yaşarken, boş tribünlerde de Bayern Münih yöneticileri şampiyonluğu sosyal mesafeyi koruyarak kutladı. Stat dışında da sadece 20 kadar taraftar otobüsle otelle doğru yola çıkan Bayern Münih'in şampiyon futbolcularını karşıladı. Bu da lig tarihindeki ilk sessiz şampiyonluk kutlaması oldu. TARAFTARSIZ VE EŞSİZ KUTLAMA OLACAK

Kovid-19 salgını ile mücadele çerçevesinde alınan önlemler nedeniyle şampiyonluk kutlamaları sönük olacak. Cumartesi günü sahasında Freiburg ile oynayacakları karşılaşma sonrası futbolcular ve yöneticiler 30. şampiyonluğu kutlayacak. Allianz Arena'da yapılacak kutlamalarda taraftarlar ve futbolcular ile yöneticilerin eşleri ise yer almayacak. Kulüp Başkanı Karl Heinz Rummenigge “Alman Kulüpler Birliği'nin aldığı kararlara uygun kutlama yapacağız. Eşlerimiz ve taraftarımız kutlamalarda yer almayacak. Eşleri çağırmayacağız çünkü DFL kurallarına uyma durumundayız” dedi. Rummenigge, şampiyonluk kupasını sezonun son haftasında Wolfsburg ile oynayacakları maçtan sonra alacaklarını da söyledi. FLİCK'E HAKKINI TESLİM ETTİ

Rummenigge, alınan şampiyonlukta Teknik Direktör Hansi Flick'in payının büyük olduğunu söylerken “Flick takıma sadece başarı getirmedi, harika futbol da oynattı. Büyük iş başardı. En büyük övgüyü hak etti” dedi. Kasım ayında Niko Kovac'ın gönderilmesiyle takımın başına geçici olarak geçen Flick, kısa sürede aldığı sonuçlarla yönetimi yeni teknik direktör arayışından vazgeçirtti. 55 yaşında ilk kez Bundesliga'da takım çalıştırmaya başlayan Flick, Müller ve Boateng gibi dışlanan futbolcuları takıma yeniden kazandırdı. Genç futbolculara güvendi. Alaba'yı soldan alıp defansın göbeğine çekti. Kimmisch'i orta sahada oynattı. Dokunuşları yeni bir takım ortaya çıkardı. Farklı skorla kazanmak üzere kurduğu oyun planını futbolculara iyi aksettirdi. Futbolcu ve teknik heyet iletişiminde de başarılı olunca kafasındaki futbol sahaya yansıdı. Önce farklı galibiyetler, ardından peş peşe kırılan rekorlar geldi. En sonunda da mutlu sona ulaşıldı. Flick'in kafasında şimdi sezonu üç kupayla tamamlamak var. 4 Temmuz'da Leverkusen ile Berlin'de Alman Futbol Federasyonu Kupası (DFB) finali oynayacak. Önce bu kupayı kazanmayı planlayan Flick, ardından da Lizbon'da oynanacak Şampiyonlar Ligi'ne göz dikti. Flick “Hedef hep en yukarıda. İlk adımı gerçekleştirdik. Sonraki hedefimiz DFB Kupası. Şampiyonlar Ligi'ni şimdiden planlamıyoruz. Tek tek maçları düşünmek lazım. Onun için formumuzun zirvesine çıkmalıyız” dedi. UNİON KALDI, PADERBORN VEDA ETTİ

Sezonun son iki haftasına girildiğinde Bundesilga'ya veda eden ilk takım Paderborn oldu. Kendisi gibi Bundesliga'ya geçen sezon yükselen Union Berlin ile oynayan Paderborn, 27. dakikada Ben Zolinski'nin kendi kalesine atığı golle maçı 1-0 kaybetti. Lige de veda eden ilk takım oldu. Üç puan alan Union ligde kalmayı garantiledi. Ligde iki takım direkt düşecek. 18. ve 17. sıraları alan takımlar İkinci Bundesliga'da mücadele edecek. 16. sırada sezonu bitiren takım ise İkinci Bundesliga'yı üçüncü tamamlayan takımla iki baraj karşılaşması onayacak. Üstünlük sağlayan 2020-2021 Sezonu'nda Bundesliga'da mücadele edecek. Hamburg'un berabere kalmasıyla Bielefeld Bundesliga'ya yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu. ALMANYA ŞAMPİYONLARI

Almanya'da Bayern Münih ülkesinde açık ara en çok şampiyon olan takım. 30 kez şampiyon oldu. Almanya'da en çok şampiyon olan takımlar sıralamasında 9 kez ile Nürnberg ikinci sırada bulunuyor. Dortmund 8 kez mutlu sona ulaştı. Schalke 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Hamburg 6 kez şampiyon olurken, Stuttgart ve Gladbach beşer kez şampiyonluk kupasını müzelerine götürdü. Bayern Münih Avrupa'da şampiyonlar sıralamasında Juventus ve Real Madrid'in ardında üçüncü sırada er alıyor. Juventus tarihinde 35, Real Madrid de 33 kez ülkesinde şampiyon oldu.