Şampiyonların okulundan 3 sporcu Almanya’yı temsil edecek

ALMANYA’NIN en başarılı tekvando kulüplerinden Özer Tekvando, 8-11 Nisan tarihleri arasında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Avrupa Tekvando Şampiyonası'na Alman milli takım adına üç sporcu birden gönderecek. Nürnberg’in güney bölgesindeki Özer Tekvando’nun başarılı sporcularından Tahir Güleç (28), Avrupa Tekvando Șampiyonası’nda 80 kiloya kadar ağırlık sınıfında mücadele edecek. DÜNYA VE AVRUPA ȘAMPİYONLUĞU VAR

TÜRK kökenli sporcu, ayrıca Mayıs ayında Avrupa Olimpiyat Oyunları eleme turnuvasına katılacak üç Alman'dan biri olacak. Tahir Güleç’in en büyük başarıları arasında 2013'teki dünya şampiyonluğu, 2005'teki öğrenci (U15) Avrupa şampiyonluğu bulunmakta. 10 kez Almanya şampiyonluğu bulunan Tahir Güleç, 2016'da Rio'daki Olimpiyat Oyunları‘na katılmaya hak kazandı ve burada bronz madalya için verilen savaşta başarısız oldu.

ÖZER GÜLEÇ’TE DİSİPLİN ANTRENÖRÜ OLARAK KATILACAK

TAHİR Güleç ile birlikte 13 kez Almanya şampiyonu olan 26 yaşındaki Anna-Lena Frömming (62 kg) ve 2024'te Paris'te yapılacak Olimpiyat Oyunları için gelecek vaat eden 20 yaşındaki Alema Hadžić (73 kg) Özer Tekvando adına şampiyonaya katılma hakkı elde eden diğer sporcular oldu. Șampiyonada Tekvando Özer’in baş antrenörü Özer Güleç’te Alman Milli Takım’ın Disiplin Antrenörü olarak görev alacak.