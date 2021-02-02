Şampiyonlar Ligi’nde Covid-19 krizi!

ALMANYA, İngiltere'de Kovid-19'un mutasyona uğramasının ardından bu ülkeden gelen uçuşları 17 Şubat tarihine kadar durdurması konusunda istisna yapmayacak. Hükümetin futbol takımlarına da istisna tanınmayacağı yönünde ısrarlı olması üzerine 16 Şubat tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig kentinde oynanması planlanan RB Leipzig ile Liverpool maçının belirlenen tarihte Almanya'da oynanması imkansız hale geldi.

Hükümetten yapılan açıklamada “Alınan kararlardaa profesyonel futbol takımları için de olsa istisna yapılmayacak” denildi. Hükümetin kararda ısrar etmesi üzerine RB Lipzig'in İngiliz ekibiyle 16 Şubat'ta kendi sahasında oynama ihtimali de ortadan kalktı. Konuyla ilgili UEFA henüz bir açıklama yapmadı. Maçın ne zaman veya nerede oynanacağı bu durumda belirsizliğini koruyor.

Alman hükümeti aldığı kararla 17 Şubat tarihine kadar İngiltere'den sadece Alman vatandaşlarının ve ülkede oturma izni bulananların Almanya'ya girişine izin veriyor. Sürenin uzatılıp uzatılmayacağı da henüz belli değil.