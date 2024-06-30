Şampiyonaya 25 dakika yağmur molası

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FRANKFURT Belediyesi uyarıları dikkate alarak taraftar alanının cumartesi günü boyunca kapalı kalacağını ilan etti. Organizatör Tourismus+Congress GmbH şirketi ve güvenlik yetkilileri, Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) ile durumu değerlendirdi. Yapılan açıklamada, “Frankfurt taraftar bölgesinin bu tahminlerle güvenli bir şekilde işletilemeyeceği sonucuna varıldı” denildi ve alan kapatıldı. DWD uzmanı Adrian Leyser, bu hava olayının ‘Almanya’da yılda sadece bir ya da iki kez’ görülen nadir bir olay olduğunu açıkladı. Leyser, şiddetli yağmurların ağırlık merkezinin Saarland’dan Rheinland-Pfalz’a kaydığını söyledi. Fırtına kümesi Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen ve Aşağı Saksonya üzerinden Brandenburg ve Mecklenburg-Vormpommern’e doğru hareket etti. Hava durumunun pazar gününe kadar Baltık Denizi boyunca ilerlemesi beklenmiyor.

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RÜZGÂR HIZI 107 KM’YE ÇIKTI

Ancak cumartesiyi pazara bağlayan gece yaşanan şiddetli fırtınalar tahmin edildiği kadar şiddetli olmadı. DWD sözcüsü, sadece çok yerel şiddetli fırtınalar ve kasırga kuvvetinde rüzgârlar görüldüğünü söyledi. Bunlar çoğunlukla Rheinland-Pfalz ve Hessen’de yerel olarak meydana geldi. Sözcü, “Modellere dayanarak, bunun biraz daha yaygın olacağını düşündük ama aslında bu gerçekleşmedi” dedi. En şiddetli rüzgâr Hessen’deki Frankenberg’de saatte 107 kilometre olarak ölçüldü. Bunun dışında genel olarak saatte 100 kilometrenin altında kaldı. Birçok ayrı fırtına hücresinden oluşan büyük fırtına, gece boyunca çoğunlukla Saarland, Rhineland-Palatınate, Hessen ve Vestfalya’nın bazı bölgelerinde gözlendi. Bazı bölgelerde kısa bir süre içinde metrekareye 30 ila 40 litre arasında, bazı yerlerde ise 50 ila 60 litre yağmur düştü. Fırtına uyarıları sabah saatlerinde sona erdi. Fırtına kümesi ülkenin kuzeyine ve doğusuna hareket etti.