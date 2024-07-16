Şampiyonanın tadı Türkiye’yle çıktı: Harcamalar zirve yaptı!

Haberin Devamı

ALMANYA’da gerçekleşen Avrupa Futbol Şampiyonası İspanya’nın şampiyonluğuyla sona erdi. Peki şampiyona Almanya’da özellikle gastronomi sektörüne ne kazandırdı? Bu sorunun cevabını Mastercard SpendingPulse araştırdı. Otel ve Restoran Birliği’nin aksine Mastercard verilerine göre, futbol maçları gastronomi sektöründe büyük bir canlanma sağladı ve bazı yerlerde bu artış yüzde 283’e kadar çıktı.

EN YÜKSEK ARTIŞ DORTMUND’DA

Gastronomi harcamalarındaki artış en çok Dortmund’da gözlendi. Dört grup maçına ev sahipliği yapan Dortmund en fazla yararlanan şehir oldu. 25 Haziran’da oynanan Fransa-Polonya maçında Dortmund’daki restoran harcamaları geçen yıla göre yüzde 283 artış gösterdi. 18 Haziran’da Türkiye-Gürcistan ve 22 Haziran’da Türkiye-Portekiz maçları sırasında da gastronomi sektöründe sırasıyla yüzde 195 ve yüzde 159.3 artış kaydedildi. Düsseldorf, Köln ve Stuttgart gibi diğer şehirler de bazı maç günlerinde geçen yıla göre üç haneli büyüme oranları elde edildi. Leipzig ve Gelsenkirchen gibi daha küçük şehirlerdeki restoran harcamalarında çift haneli artışlar oldu. Ancak, Hamburg iki maç gününde tam tersine hafif bir düşüş gördü.



Öte yandan, Almanya Otel ve Restoranlar Birliği’ne (DEHOGA) göre şampiyonanın bilançosu pek parlak görünmüyor. Yapılan bir ankete göre, birliğe üye 2 bin 500’ü aşkın işletmenin yalnızca yüzde 8.1’i Avrupa Futbol Şampiyonasından fayda sağladığını belirtti. Ankete katılanların yüzde 88’i ise herhangi bir ciro artışı yaşamadıklarını ifade etti. Anket, temmuz ayının başından ortasına kadar Almanya genelinde gerçekleştirildi. Ancak, bu genel tabloya rağmen bazı farklılıklar da mevcut. Anket sonuçlarına göre, barlar ve biranelerin yaklaşık üçte biri ciro artışı kaydetti. Ayrıca, Berlin ve Hamburg gibi şampiyona maçlarının oynandığı şehirlerde, işletmelerin yüzde 17.5’i olumlu etkiler gördüklerini bildirdi. Bu oran, ülke genelindeki ortalamanın iki katı.İşte gastronomi harcamalarının en çok arttığı maçlar:* 25 Haziran, Dortmund: Fransa - Polonya (1-1) Yüzde 283.1* 18 Haziran, Dortmund: Türkiye - Gürcistan (3-1) Yüzde 195.0* 22 Haziran, Dortmund: Türkiye - Portekiz (0-3) Yüzde 159.3* 19 Haziran, Köln: İskoçya – İsviçre (1-1) Yüzde 144.2* 15 Haziran, Dortmund: İtalya - Arnavutluk (2-1) Yüzde 134.4* 17 Haziran, Düsseldorf: Fransa – Avusturya (1-0) Yüzde 107.9