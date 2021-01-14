Şampiyon yüzücü ABD’deki Kongre baskınında

ABD, geçtiğimiz hafta yaşanan Kongre baskını ile dünya gündeminin tepesine oturmuştu. Joe Biden’ın başkanlığının onaylanması sırasında Donald Trump yanlısı grup Kongre Binası’nı basmış, dört saat süren işgal sırasında biri polis beş kişi hayatını kaybetmişti. Trump’ın, seçimde hile yapıldığını savunarak yandaşlarına sokağa çıkma çağrısı yapmasının ardından gerçekleşen skandal olay, ABD kadar dünya kamuoyunun da gündemine oturmuştu.

Kongre Binası’nda maddi hasara ve beş kişinin hayatını kaybetmesine neden olan baskına altın madalyalı eski olimpik yüzücü Klete Keller’ın da karıştığı iddia edildi. ABD basınında yer alan haberlerde uzun boyu ile dikkat çeken ve ABD Olimpiyat Takımı ceketi diyen Keller’ın Kongre baskını sırasında çekildiği belirtilen videosu yayınlandı.

Eski takım arkadaşları ve antrenörleri de videoyu izledikten sonra Kongre baskınında çekilen videodaki kişinin Keller olduğunu belirtti. Hem 1.98’lik boyu hem de ABD Olimpiyat Takımı ceketinin Keller’ı ele verdiğinin altı çizildi. Keller’ın çalıştığı şirket de şampiyon sporcuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada “Kurum olarak insanların düşünce özgürlüğüne büyük önem veriyoruz. Ancak hukuk dışı olan şiddet kabul edemeyeceğimiz bir durum” denildi. KELLER SESSİZ

İddialar sonrası henüz Keller ve ABD Yüzme Federasyonu’ndan bir açıklama gelmedi. Keller’ın sosyal medya hesaplarını kapattığı öğrenildi. New York Times, sosyal medya hesabını kapatmadan önce Keller’ın, Trump’ı destekleyen mesajlar attığını belirtti. Keller’a telefonla ulaşmaya çalışanlar ise kendisine ulaşamadı.

Hem ABD’de hem de dünyada gündeme oturan skandal Kongre baskını sonrası 160 dava açıldığı açıklanmıştı. Keller hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

“ABD TAKIMI’NI TEMSİL ETMİYOR”

ABD Olimpiyat Komitesi Başkanı Sarah Hirshland, Keller’ın ismini vermeden yaptığı açıklamada “Bildiğiniz üzere eski bir olimpik sporcu Kongre baskınında yer aldığı iddia edildi. Bu baskını kınadığımı belirtmek isterim. Şunu da söylemeliyim ki, bu sporcu kesinlikle ABD Takımı’nı temsil etmiyor” dedi.

2000, 2004 ve 2008 yıllarında düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan, 2004 yılında efsane yüzücü Michael Phelps ile aynı takımda yarışan 38 yaşındaki yüzücü, henüz iddialara yanıt vermedi.