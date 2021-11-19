Şampiyon Türk 8 milyon dolar kazandı

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POKERE çok genç yaşta başlayan Koray Aldemir, 2019’da ABD’de düzenlenen ‘ÜS Poker Open’ yarışmasını da kazanmıştı. Aldemir, poker yarışmalarına katıldığından bu yana Viyana’ya taşınarak orada yaşamaya başladı. Bild gazetesi, pokerden yüksek miktarda para kazanan diğer birçok Alman poker oyuncuları gibi Koray Aldemir’in de pokerden kazandığı para ödülünün vergisini vermemek için Viyana’ya taşındığını yazdı. Bunun sebebi ise pokerin Almanya’da tam anlamıyla şans oyunu olarak görülmemesi.

Federal Sayıştay, poker turnuvalarından elde edilen gelirin işletme gelir vergisi gibi değerlendirilmesine karar vermişti. Bu karardan sonra pokerden elde edilen gelirden yüzde 25 oranında vergi kesiliyor. Bu nedenle birçok poker oyuncusu, verginin olmadığı Avusturya’ya taşındı. 2011’de ‘Dünya Poker Şampiyonu’ Pius Heinz da 2011 şampiyona sonrası Viyana’ya yerleşmişti.