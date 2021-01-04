Şampiyon ringe çıkmak için gün sayıyor

PANDEMİ dolayısıyla ringlerden uzak kalan Suriyeli boksör, basın danışmanı Vedat Alyaz’la bir araya gelerek son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Dört ay önce Türk boks kulübü EC BOXING’e olan Charr, yeni kulübünden memnun olduğunu söyledi. Kulübün sahibi Erol Ceylan’ın, dünyanın en iyi promotörlerinden biri olduğunu belirten Charr, şunları söyledi: “Bana en iyi maçları onun ayarlayacağından emin olduğum için kendisiyle birlikte çalışmaya karar verdim. Muhammed Ali ve Tyson gibi efsaneleri ringlere çıkarmış olan ünlü menajer Don King ile olan bir maç anlaşmamdan dolayı yenilgisiz boksör Trevor Byran ile ringe çıkmam gerekiyor. Ardından da şu an dünyanın dört büyük kemerini elinde bulunduran Anthony Joshua ile karşılaşmayı planlıyoruz. Joshua, şu an dünyanın dört büyük federasyonuna ait kemerleri elinde bulunduruyor. Dünyadaki beş büyük federasyondan biri olan WBA kemeri ise bende. Bendeki kemeri daha önce 13 kez Muhammed Ali ve 11 kez de Mike Tyson kazanmıştı. Şayet bir aksilik olmazsa, bu yıl içinde kemer birleştirme maçı yapmayı planlıyoruz.” DÜNYA DOPİNG KURULU ÖZÜR DİLEMİŞTİ...

Tam bir Türkiye âşığı olan Mahmoud Charr’ın en büyük hayali, Türkiye’deki dev bir stadyumda dünya şampiyonluk maçına çıkmak. Geçtiğimiz yıllarda ‘Dünya Boks Konseyi’nin barış elçisi’ olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşüp Suriyeli mültecilere yapmış olduğu yardımlardan dolayı altın kemerini hediye etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl boksörün Köln’deki dünya şampiyonluk maçına katılacaktı ki, şaibeli bir şekilde Dünya Doping Kurulu sporcunun kanında dopingli maddeye rastlandığını açıklamıştı. Ardından maç iptal edilmişti. Birkaç ay sonra yeniden bir açıklama yapan Dünya Doping Kurulu, yapılan testlerde bir yanlışlık olduğunu ve Mahmoud Charr’ın kanında dopingli maddeye rastlanmadığını açıklayarak, özür dilemişti. Ancak bu özür hiçbir şeyi değiştirmemiş ve sporcunun ringlerden uzak kalmasına neden olmuştu. Şu an için güney Almanya’nın İsviçre ve Avusturya Alpleri’nin kar sularıyla beslenen sahil kenti Überlingen’deki dünyaca ünlü bir klinikte gücüne güç katan sporcu, yeniden ringe çıkmak için gün sayıyor.



