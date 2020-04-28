Şampiyon raket reyon görevlisi oldu

Corona virüs salgını nedeniyle askıya alınan turnuvalar, profesyonel tenisçileri maddi sıkıntıya sürüklüyor. Tenisin en prestijli organizasyonlarından Fransa Açık'ta geçen yıl çiftler şampiyonu olan Kevin Krawietz, yaşadığı ekonomik problemler nedeniyle Almanya'daki bir indirim mağazasında reyon görevlisi olarak çalışmaya başladı. Der Spiegel'e konuşan 28 yaşındaki sporcu, "Haftalık 450 Euro'ya rafları düzenliyorum. Boş kutuları atıyorum. Geçtiğimiz hafta mağazanın girişinde güvenlik görevlisi olarak çalıştım" ifadelerini kullandı. Kraweitz, salgın nedeniyle başladığı yeni işinde pandeminin sona ermesinin ardından çalışmaya devam etmek zorunda kalabileceğini belirtti.

Çiftler dünya sıralamasında 13. sırada yer alan Alman tenisçi, mağazadan aldığı izinle haftada 3-4 kez antrenman yapma fırsatı bulduğunu sözlerine ekledi.