Şampiyon ne kadar kazanacak

Süper Lig'de gözler, şampiyonluk kupasının yanı sıra kazanılacak gelire de çevrildi.

Harcama limitlerinin gelecek sezon yüzde 15 sapmaya inecek olması nedeniyle kazanılacak şampiyonluk dolayısıyla elde edilecek gelir, sonraki sezonlarda iddialı olabilmek için de kritik önem taşıyor.

Sporx'in haberine göre; sezon başında yapılan yeni anlaşma ve yeni gelir dağılımı neticesinde bir kulüp en fazla 230 milyon TL kazanabilecek.

Galibiyetler için 2.7 milyon TL, beraberlik içinse bu paranın her iki kulüp arasında eşit paylaşılması kararı alınmıştı.

Bunun dışında sıralama ödülleri de mevcut. Birinci olan takımın sıralama geliri 35.6 milyon TL olacak.

BAŞAKŞEHİR 275 MİLYON TL

Şu an ligin lideri olan Başakşehir, şayet şampiyon olursa birinciliği nedeniyle 35.6 milyon TL alacak. 49 puan toplayan Başakşehir, geride kalan tüm maçlarını kazanırsa yaklaşık 28 milyon TL kazanacak. Tüm topladığı puanlar ile birlikte bu ücret 76 milyon olacak. 35.6 milyon TL ile birlikte Başakşehir, yaklaşık 112 milyon TL kasasına koyacak. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlanırsa bu rakam, yaklaşık 35 milyon euro (239 milyon TL) ile birlikte 275 milyon TL'yi bulacak.

TRABZONSPOR 372 MİLYON TL

Şu an ligde ikinci sırada bulunan Trabzonspor, tüm maçlarını kazanıp şampiyon olursa 77.3 milyon TL performans primi, birinci sıra için 35.6 milyon TL ve geçmiş şampiyonlukları için 19.2 milyon TL ile birlikte toplam yaklaşık 132 milyon TL olacak. Şampiyonlar Ligi geliriyle birlikte neredeyse 372 milyon TL'yi bulacak.

GALATASARAY 420 MİLYON TL

Şu an ligde üçüncü sırada bulunan Galatasaray, kalan tüm maçlarını kazanıp şampiyon olursa 74.6 milyon TL performans primi, birinci sıra için 35.6 milyon TL ve geçmiş şampiyonlukları için 70.4 milyon TL ile birlikte yaklaşık 181 milyon TL gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi gelirleriyle birlikte bu rakam yaklaşık 420 milyon TL olacak.

SİVASSPOR 350 MİLYON TL

Ligde dördüncü sırada yer alan Demir Grup Sivasspor, kalan tüm maçlarını kazanıp şampiyon olursa 74.6 milyon TL performans primi ve birinci sıra için 35.6 milyon TL sıralama primi elde edecek. Sivasspor'un lig geliri 110,2 milyon TL olurken, UEFA Şampiyonlar Ligi geliri ile birlikte bu rakam yaklaşık 350 milyon TL'yi bulacak.

ALANYASPOR 341 MİLYON TL

Ligde altıncı sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor, kalan tüm maçlarını kazanıp şampiyon olursa 66.3 milyon TL performans primi ve birinci sıra için 35.6 milyon TL sıralama primi ile birlikte toplam yaklaşık 102 milyon TL'lik gelirin sahibi olacak. Alanyaspor, Şampiyonlar Ligi geliri ile birlikte toplam 341 milyon TL'lik gelirin sahibi olacak.

BEŞİKTAŞ 389 MİLYON TL

Ligde beşinci sırada bulunan Beşiktaş, kalan tüm maçlarını kazanıp şampiyon olursa 66.3 milyon TL performans primi, birinci sıra için 35.6 milyon TL sıralama primi ve geçmiş şampiyonluklarına istinaden 48 milyon TL ile birlikte yaklaşık milyon TL gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi geliri ile birlikte bu rakam yaklaşık 389 milyon TL olacak.

FENERBAHÇE 402 MİLYON TL

Ligde yedinci sıra yer alan Fenerbahçe, kalan tüm maçlarını kazanıp şampiyon olursa 66.3 milyon TL performans primi, birinci sıra için 35.6 milyon TL sıralama primi ve geçmiş şampiyonlukları için 60.8 milyon TL geliriyle birlikte toplam yaklaşık 163 milyon TL gelirin sahibi olacak. Şampiyonlar Ligi geliri ile birlikte kasaya yaklaşık 402 milyon TL gelirin sahibi olacak.