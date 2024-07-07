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TURNUVAYA Almanya Dışişleri Bakanlığı da katıldı. Potsdam Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Schubert, turnuvanın barış elçisi oldu. Programda aralarında Moldova, Romanya ve Kosova büyükelçilerinin de yer aldığı 11 elçilik takımı mücadele etti. Berlin Yunus Emre Enstitüsü, Büyükelçilikler Salon Futbol Turnuvası’nın ana iş birliği ortağı oldu. Turnuvada çeşitli etkinliklerin yanı sıra Türk mutfağı da misafirlere tanıtıldı. Şampiyon İspanya Büyükelçiliği olurken, Fransa ikinci ve Almanya üçüncü sırada yer aldı.



Turnuvaya katılan 11 takım şöyle:Almanya Dışişleri BakanlığıT.C. Berlin BüyükelçiliğiAzerbaycan Berlin BüyükelçiliğiT.C. Berlin BaşkonsolosluğuFransa Berlin BüyükelçiliğiPolonya Berlin Büyükelçiliğiİspanya Berlin BüyükelçiliğiKosova Berlin BüyükelçiliğiFas Berlin BüyükelçiliğiRomanya Berlin BüyükelçiliğiMoldova Berlin Büyükelçiliği