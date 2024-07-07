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Şampiyon İspanya

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#Berlin#21. Uluslararası Büyükelçilikler Salon Futbol Turnuvası#İspanya Büyükelçiliği
Şampiyon İspanya
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 10:29

Avrupa Şampiyonası’na paralel olarak geleneksel 21. Uluslararası Büyükelçilikler Salon Futbol Turnuvası yapıldı. Potsdam Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen turnuvada İspanya Büyükelçiliği şampiyon oldu.

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TURNUVAYA Almanya Dışişleri Bakanlığı da katıldı. Potsdam Büyükşehir Belediye Başkanı Mike Schubert, turnuvanın barış elçisi oldu. Programda aralarında Moldova, Romanya ve Kosova büyükelçilerinin de yer aldığı 11 elçilik takımı mücadele etti. Berlin Yunus Emre Enstitüsü, Büyükelçilikler Salon Futbol Turnuvası’nın ana iş birliği ortağı oldu. Turnuvada çeşitli etkinliklerin yanı sıra Türk mutfağı da misafirlere tanıtıldı. Şampiyon İspanya Büyükelçiliği olurken, Fransa ikinci ve Almanya üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyon İspanya
Turnuvaya katılan 11 takım şöyle:
Almanya Dışişleri Bakanlığı
T.C. Berlin Büyükelçiliği
Azerbaycan Berlin Büyükelçiliği
T.C. Berlin Başkonsolosluğu
Fransa Berlin Büyükelçiliği
Polonya Berlin Büyükelçiliği
İspanya Berlin Büyükelçiliği
Kosova Berlin Büyükelçiliği
Fas Berlin Büyükelçiliği
Romanya Berlin Büyükelçiliği
Moldova Berlin Büyükelçiliği
Şampiyon İspanya

Şampiyon İspanya

Şampiyon İspanya



 

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#Berlin#21. Uluslararası Büyükelçilikler Salon Futbol Turnuvası#İspanya Büyükelçiliği

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