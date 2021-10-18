Şampiyon, FC Medienbefüllung

Haberin Devamı

GÜN boyu süren turnuvada takımlar çekişmeli müsabakalar gerçekleştirdi. Final maçında FC Medienbefüllung (Grösstenteils TK-343), FC Avengers (TK-164) takımını yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Final maçının ardından gerçekleşen törende dereceye giren takımlara ve oyunculara kupa, madalya ve ödülleri verildi. Final maçı sonrasında turnuvanın şampiyonu olan FC Medienbefüllung (Ggrösstenteils TK-343) takımına kupayı Spor ve Kültür Tanıtım Derneği BMW Group e.V. adına Martin Kimmich verdi. Kimmich, gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtirken, centilmence geçen müsabakalar için tüm katılımcılara teşekkür etti. Team IG Metall BMW Sendikası işçi temsilcileri, turnuvaya aileleriyle birlikte katılan çocuklarla tek tek ilgilendi.

TÜRK TEMSİLCİLER BİLGİ VERDİ

Team IG Metall BMW Sendikası işçi temsilcileri Ali Yıldırım ve Muammer Aydın turnuvayla ilgili şunları söylediler: “Turnuvayı gerçekleştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha başarılı ve etkin faaliyetler gerçekleştirmek için daha da çok çalışacağız. Bu çalışmaları yürütürken de çalışanlarımızın desteğini yanımızda hissetmek, bizlere güç ve kuvvet veriyor.”

BMW Futbol Kupası 2021 dereceye giren takımlar

1) FC Medienbefüllung (größtenteils TK-343)

2) FC Avengers (TK-164)

3) Schweisserei Berlin

4) BMW Rangers (TK-430)

Haberin Devamı