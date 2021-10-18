Şampiyon, FC Medienbefüllung

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Peri tuzağı Çıplak videolu şantajla defalarca para kopardı'Peri' tuzağı! Çıplak videolu şantajla defalarca para kopardı#Veteriner
Ünlü şarkıcıya havalimanında gözaltıÜnlü şarkıcıya havalimanında gözaltı!#Murda
Trabzon dönüşü havalimanında sıcak saatler Megafonu eline aldı ve...Trabzon dönüşü havalimanında sıcak saatler! Megafonu eline aldı ve...#Fenerbahçe
Erdoğan, savcılığa başvurdu Siyasi cinayet iddiası yargıdaErdoğan, savcılığa başvurdu! 'Siyasi cinayet' iddiası yargıda#Cumhurbaşkanı Erdoğan
E bu da milat Bir tek bende mi yaman çelişki duygusu uyandırdıE bu da milat! Bir tek bende mi 'yaman çelişki' duygusu uyandırdı?#Kemal Kılıçdaroğlu
Uzmanlar endişeli... Her şey koronadan bile kötü olabilirUzmanlar endişeli... 'Her şey koronadan bile kötü olabilir' #Salgın
Kalorifer yakmayanlar dikkat Davalık olabilirsiniz...Kalorifer yakmayanlar dikkat! Davalık olabilirsiniz...#Kalorifer
Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarih verdi... Aşı müjdesiÖzlem Türeci ve Uğur Şahin tarih verdi... Aşı müjdesi!#Koronavirüs
Sadece bir gecede ortaya çıktı Koronavirüsün diğer yan etkilerinden çok daha korkutucu...Sadece bir gecede ortaya çıktı! Koronavirüsün diğer yan etkilerinden çok daha korkutucu...#Psikoz
Çin ABDyi şoke etti... Korkunç silah test edildiÇin ABD'yi şoke etti... Korkunç silah test edildi!#Çin
Göllerde çürüme felaketi Zehirli iki tür belirlendiGöllerde 'çürüme' felaketi! Zehirli iki tür belirlendi#Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
Milyonda bir görülüyor Kalp krizi sanıldı, gerçek çok farklı çıktıMilyonda bir görülüyor! Kalp krizi sanıldı, gerçek çok farklı çıktı#Ameliyat
Kimse fark etmedi Trabzonda Altayı çılgına çeviren olayKimse fark etmedi! Trabzon'da Altay'ı çılgına çeviren olay#Fenerbahçe
Bill Gates ve Melinda Gatesin kızı Jennifera düğünden önce imam nikahı kıyıldıBill Gates ve Melinda Gates'in kızı Jennifer'a düğünden önce imam nikahı kıyıldı#Bill Gates
İdo ile Yaseminin düğününde Hülya Avşar ve Gülben Ergen neden yoktuİdo ile Yasemin'in düğününde Hülya Avşar ve Gülben Ergen neden yoktu?#İdo Tatlıses
HABERLERAvrupa Haberleri

Şampiyon, FC Medienbefüllung

#Almanya#2021 BMW Futbol Kupası#Avrupadan Haberler
Şampiyon, FC Medienbefüllung

Spor ve Kültür Tanıtım Derneği BMW Group e.V.’nin ‘2021 BMW Futbol Kupası’ turnuvası, Münih Hans Bayer Stadı’nda gerçekleştirildi. Almanya ve dünya genelindeki BMW fabrikalarından çoğu Türklerden oluşan 30 takımın 6 grupta mücadele ettiği turnuva, takımlar arasında yapılan açılış müsabakası ile başladı. Gün boyunca müzik ve çeşitli sosyal aktiviteler ile festivale dönüşen turnuvada takımların mücadelesi nefes kesti.

Haberin Devamı

GÜN boyu süren turnuvada takımlar çekişmeli müsabakalar gerçekleştirdi. Final maçında FC Medienbefüllung (Grösstenteils TK-343), FC Avengers (TK-164) takımını yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Final maçının ardından gerçekleşen törende dereceye giren takımlara ve oyunculara kupa, madalya ve ödülleri verildi. Final maçı sonrasında turnuvanın şampiyonu olan FC Medienbefüllung (Ggrösstenteils TK-343) takımına kupayı Spor ve Kültür Tanıtım Derneği BMW Group e.V. adına Martin Kimmich verdi. Kimmich, gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtirken, centilmence geçen müsabakalar için tüm katılımcılara teşekkür etti. Team IG Metall BMW Sendikası işçi temsilcileri, turnuvaya aileleriyle birlikte katılan çocuklarla tek tek ilgilendi.

Şampiyon, FC Medienbefüllung

TÜRK TEMSİLCİLER BİLGİ VERDİ
Team IG Metall BMW Sendikası işçi temsilcileri Ali Yıldırım ve Muammer Aydın turnuvayla ilgili şunları söylediler: “Turnuvayı gerçekleştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha başarılı ve etkin faaliyetler gerçekleştirmek için daha da çok çalışacağız. Bu çalışmaları yürütürken de çalışanlarımızın desteğini yanımızda hissetmek, bizlere güç ve kuvvet veriyor.”
BMW Futbol Kupası 2021 dereceye giren takımlar
1) FC Medienbefüllung (größtenteils TK-343)
2) FC Avengers (TK-164)
3) Schweisserei Berlin
4) BMW Rangers (TK-430)

Haberin Devamı

Şampiyon, FC Medienbefüllung

Şampiyon, FC Medienbefüllung

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#2021 BMW Futbol Kupası#Avrupadan Haberler

BAKMADAN GEÇME!

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!