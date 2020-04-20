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Avrupa
Göksel Divarcı
Haber Giriş: 20.04.2020 - 09:12,Son Güncelleme:

Avusturyalı boksör karantinada Müslüman oldu

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Avusturyalı boksör karantinada Müslüman oldu
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Karma dövüş sanatları ve boks yapan Avusturyalı boksör Wilhelm Ott, karantina sürecinde çok düşündüğünü ve Müslümanlığa geçtiğini söyledi.

Instagram hesabından bir açıklama yapan sporcu, "Uzun zamandır aklımda olan bir şeydi ancak başkalarından etkilendim. Bu karantina sürecinde, İslam'ın değerleri bana gerekli gücü verdi" dedi.

Kelime-i Şehadet getirdiği bir video paylaşan boksör, Allah'ın kendisine doğru yolu gösterdiğini belirtti.

Öte yandan Ott, Türk arkadaşının kendisini Müslüman yaptığını ve ilk Kuran-ı Kerim'i kendisine verenin de o olduğunu belirtti. İşte Ott'un sözleri;

Şu anda tereddütsüz şekilde İslam'ı seçtim ve bir Allah'a inanıyorum. Evet, artık bir Müslüman olduğunu söyleyebilirim. Sadece arkadaşlarıma söyleyecektim ancak herkesin bilmesi gerektiğini düşündüm. Yaptığım paylaşımdan sonra da bu kadar büyük ilgi göreceğimi beklemiyordum.

Bu büyük ilgi nedeniyle İslam dünyasına teşekkür ediyorum. Herkese kalbimden sevgilerimi yolluyorum ve "Maşallah" diyorum.

Wilhelm Ott 2008 yılından beri profesyonel olarak boks yapıyor. Avusturyalı sporcu, çıktığı 33 boks maçının 16'sını kazandı.

Avusturyalı boksör karantinada Müslüman oldu
Avusturyalı boksör karantinada Müslüman oldu
Avusturyalı boksör karantinada Müslüman oldu

Avusturyalı boksör karantinada Müslüman oldu

Avusturyalı boksör karantinada Müslüman oldu

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