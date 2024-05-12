Şampiyon belli olabilir, düşenler netleşebilir

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Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik haftası geldi çattı...

Tüm maçların bu akşam aynı saatte başlayacağı kader maçları sonucunda şampiyon belli olabilir, küme düşenler netleşebilir. Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük karşılaşmasından 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-lacivertlilerin yenilmesi halinde Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek. Fenerbahçe'nin olası beraberliğinde de Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle şampiyonluğa ulaşabilecek.

FENERBAHÇE MUCİZE PEŞİNDE

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam Mondihome Kayserispor'u konuk edecek. Ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 beraberlik yaşayarak 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 90 puanla 2. sırada giriyor.

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Fenerbahçe şampiyonluk için kalan maçlarını kazanıp, kalan 9 puanlık dilimde Galatasaray'ın en az 6 puan kaybetmesini bekleyecek.

ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞINDA 3 KRİTİK MAÇ

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından bu sezon çok erken kopan Trabzonspor ve Beşiktaş, Başakşehir ile birlikte üçünlük için mücadele ediyor.

58 puanlı Trabzonspor, ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u konuk edecek. 55 puanlı Başakşehir, Sivasspor deplasmanında galibiyet arayacak. 54 puandaki Beşiktaş ile Alanyaspor'a misafir olacak.

KÜME DÜŞME HATTINDA YANGIN VAR

Düşme hattında yer alan takımların gözleri sahada, kulakları ise rakiplerinin oynayacağı maçlarda olacak. Ateş hattındaki en kritik maçta 34 puanlı Hatayspor, 39 puanlı Ankaragücü'nü konuk edecek. 37 puanla düşme hattının bir sıra üstünde bulunan Konyaspor, Samsunspor'u ağırlayacak.

33 puanlı Pendikspor, Rizespor'u konuk olurken, 35 puanlı Gaziantep FK ise Adana Demirspor'a misafir olacak.