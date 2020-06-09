Samet’in gözü Süper Lig’de

KAISERSLAUTERN’den Darmstadt’a transfer olan genç futbolcu, üç sezon eski takımında ve bu sezon da yeni takımında olmak üzere dört sezonda takımının formasını 84 kez giyerken, “Geçen sezon 26 gol atarak gol kralı oldum. Bu sezon takım iyi sonuçlar aldı. Liderken maçlara ara verildi. Bu, hem biz futbolcular hem de taraftarlar için iyi olmadı. Ama sağlık nedeniyle alınan kararlar” dedi. Takım içinde iyi bir rekabet ortamı olduğunu ve bunun da kendilerinin performansına olumlu yansıdığını belirten Samet, “Burada büyük bir rekabet içindeyiz ve bu rekabetin içinde yer almak adına her zaman daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Avrupa’daki Türkiye kökenli tüm genç oyuncular gibi ben de Türkiye Süper Lig’ni çok yakından takip ediyorum. Türkiye, Avrupa’nın en iyi ligleri arasında. Mücadele çok yüksek. Süper Lig’de oynamak benim için büyük bir gurur olur. Daha önümde uzun bir yol var. Bu gururu yaşamak için çalışacağım” diye konuştu.