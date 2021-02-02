Salonlar kapalı düğünü evde yaptılar

EDİNİLEN bilgiye göre düğün, kentin Schöneberg semtinde bir evde yapıldı. Polisin tespitine göre evde 20 kişi bulunuyordu. Kimlik tespiti yapılmasına izin vermeyen ve direnen grup, daha sonra da polise saldırdı. Polis de saldırganları etkisiz hale getirmek için biber gazı ve göz yaşartıcı sprey kullandı. Ardından saldırganları gözaltına aldı. Kimlik tespitinden ve ilk ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan kişilerin hepsine para cezası uygulandı. Geçen hafta da yine Berlin’de korona önlemleri hiçe sayılmış ve 60 kişi bir araya gelerek düğün yapmıştı. Wedding semtindeki düğüne müdahale eden polis, gelinle damat dahil olmak üzere herkese para cezası kesmişti.