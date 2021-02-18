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Avrupa
AA / Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 18.02.2021 - 15:23 | Son Güncelleme:

Salgınlara karşı Yapay Zekâ Merkezi

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Salgınlara karşı Yapay Zekâ Merkezi
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Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI), salgınlara yönelik olarak ‘Yapay Zekâ Merkezi’ kurdu.

RKI Başkanı Lothar Wieler, ekonomi gazetesi Handelsblatt’a yaptığı açıklamada, Brandenburg eyaletinin Wildau kentinde geçen ay inşaatına başlanan Yapay Zekâ Merkezi’nin, birkaç ay içinde kullanıma hazır hale geleceğini bildirdi. Amaçlarının, halk sağlığı araştırmaları için büyük veri kaynaklarını yapay zekâ tabanlı teknolojilerle kullanılabilir hale getirmek olduğunu belirten Wieler, söz konusu merkezle RKI’nın, salgınları daha kapsamlı bir şekilde analiz etmek, hastalıkların zorluklarını daha iyi hesaplamak ve erken uyarı sistemleri geliştirmek istediğini aktardı.
RKI’nın, laboratuvarlarda topladığı verileri diğer veri kaynaklarıyla (hava durumu raporları, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarındaki raporlar veya Federal İstatistik Dairesi gibi) ilişkilendireceğini bildiren Wieler, “Bu şekilde, virüsler hakkında daha önce bilmediğimiz durumları öğrenebiliriz. Örneğin, yeni mutasyonlar söz konusu olduğunda ne kadar tehlikeli olduklarını çok daha hızlı hesaplamak mümkün olacak” değerlendirmesinde bulundu. Wieler, merkezde ilk başta 101 veri bilimcisi istihdam edeceklerini ve Wildau Teknik Üniversitesi ile iş birliği yapacaklarını aktardı.

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