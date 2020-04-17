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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 17.04.2020 - 10:22,Son Güncelleme:

Salgınla mücadelede ‘uluslararası iş birliği’ çağrısı

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Salgınla mücadelede ‘uluslararası iş birliği’ çağrısı
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Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Angela Merkel’in, G7 ülkeleri liderlerinin video konferans yoluyla düzenlediği toplantıya katıldığını belirtti. Seibert, G7 dönem başkanlığını yürüten ABD’nin çağrısıyla yapılan toplantının gündeminin, Kovid-19 salgını olduğunu kaydetti.

ŞANSÖLYE Merkel’in, toplantıda, pandeminin sadece güçlü ve koordineli verilecek uluslararası cevapla atlatılabileceğini vurguladığını aktaran Seibert, Merkel’in bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Salgına Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu (CEPI), Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve AIDS, Tüberküloz ve Sıtmayla Mücadele Küresel Fonu (GFATM) gibi başka partnerlere de ‘tam desteğini’ ifade ettiğini belirtti. Seibert, Merkel’in Kovid-19’la mücadele kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in inisiyatifiyle 4 Mayıs’ta video konferans yoluyla düzenlenecek bağış konferansını da memnuniyetle karşıladığını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ’nün Çin için çalıştığını ve salgın konusunda ihmalkâr davrandığını iddia ederek, ABD’nin örgüte sağladığı fonu askıya aldığını duyurmuştu.

 

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