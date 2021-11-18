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Salgınla ilgili yeni yasa Meclis’ten geçti

#Almanya#Salgınla Mücadele Yasası Onaylandı#AVRUPADAN HABERLER
Salgınla ilgili yeni yasa Meclis’ten geçti

Federal Meclis, 25 Kasım’dan itibaren geçerli olacak salgınla mücadele yasasını onayladı. İktidarı devralmaya hazırlanan SPD, Yeşiller ve FDP’nin ortaklaşa hazırladığı yasa tasarısına göre tam anlamıyla bir kapanma ön görülmüyor. Bunun yerine iş yerlerinde ve tren, otobüs gibi toplu taşıma araçlarında ‘3G’ kuralı uygulanacak.

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AYRICA hastane, klinikler, yaşlı ve hasta bakım evlerinde çalışanlara ve ziyaretçilere test zorunluluğu getirildi. Yapılan oylamada 398 milletvekili yasaya “Evet” oyu verirken, 254 milletvekili ise “Hayır” oyu kullandı. 36 milletvekili de çekimser kaldı. Birlik Partileri ise yeni yasaya Eyaletler Meclisi’nde karşı geleceklerini açıkladı Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, gelecek haftadan itibaren yasanın yürürlüğe girmesinden sonra iş yerlerinde ‘3G’ kuralının uygulanacağını belirtti.

Salgınla ilgili yeni yasa Meclis’ten geçti
Hubertus Heil

Bakan, ‘3G’ kuralına uymayanların işe alınmayacağını, gerekirse çalışmadıkları günler için maaşlarının kesileceğini açıkladı. Bild TV’ye konuşan Heil, “İnsanların aşı olması gerekiyor. Önümüzdeki haftadan itibaren iş yerine giden herkes aşı olduğunu kanıtlamalı ve aşı olmamışsa yanlarında günlük test getirmelidir. Bunu yapmayanların şirkete girmesine izin verilmeyecek. O zaman, örneğin ücret ödenmemesini de göze almak zorunda kalacak” dedi. Bakan Heil, işverenlerin bunu sıkı bir şekilde kontrol etmesi gerektiğini kaydetti.

HATIRLATMA AŞISI TAVSİYESİ
Almanya Daimi Asi Komisyonu (STİKO) 18 yaş üstündeki herkese üçüncü doz aşı tavsiyesinde bulundu. Almanya’da artan koronavirüs vakaları ve insidans değeri nedeniyle aşılamanın daha da önem kazandığı belirtildi. Almanya’da ‘Booster’ aşısı olarak adlandırılan üçüncü doz hatırlatma aşısının ikinci aşıdan 6 ay sonra yapılması gerekiyor.

 

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