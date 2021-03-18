Salgının maliyetini kim karşılayacak?

YEŞİLLER ve Sol Parti, krizin kazananı olan ve krizden dolayı cirolarını, kârlarını artıran büyük şirketlerden ekstra vergi alınmasını gündeme getirdi. Önerinin sahibi Yeşiller Mali Politikalar Sözcüsü Lisa Paus oldu. Paus, salgınla mücadele kapsamında perakende ticaret yapan dükkânların kapanmasından dolayı Amazon gibi şirketlerin kârlarını artırdıklarını belirtti. İnternet üzerinden alışveriş imkânı sunan platformun geçen yıl Almanya’da cirosunu yüzde 33 oranında artırarak 29.5 milyar euro gelir elde ettiğini belirten Paus, devletin, krizin kazananlarından alacağı ek vergilerle şirketlere ödenen yardım paketi ve kısa süreli çalışma nedeniyle yaptığı borçlanmayı finanse edebileceğini kaydetti. Yeşiller’in önerisine destek Sol Parti’den geldi.

‘VERGİ REFORMU GEREKİR’

Ancak bu öneriye karşı çıkan iktidar partileri CDU/CSU ile SPD ve muhalefetteki liberal parti FDP, devletin borçlanması için ek vergiye gerek olmadığını ve salgın sonrası ekonomik büyümeyle borcun finanse edilebileceğini belirtti. Öte yandan Alman Vergi Eşitliği Kurumu da ek verginin kolayca hayata geçirilemeyeceğini açıkladı. Bunun için şirket vergi yasalarında köklü reform gerektiğini belirten Kurum Yöneticisi Christoph Trautvetter, halihazırdaki düzenlemeye bile uluslararası şirketlerin çok komplike şirket yapılarıyla ödeyecekleri vergileri minimuma getirdiklerine dikkati çekti.