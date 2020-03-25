‘Salgının daha başındayız, savaşmaya yeni başladık’

BERLİN’de basın toplantısı düzenleyen Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler Almanya’da eyaletler bazında salgının yayılma hızının değişkenlik gösterdiğini belirterek, “Henüz daha bu salgının başındayız. Sürecin nasıl ilerleyeceği belirsiz. Kovid-19 ile savaşmaya henüz yeni başladık” dedi. Ülkede salgının başından bu yana geniş kapsamlı testlerin yapıldığını aktaran Wieler, “Çok hafif vakaları çok erken teşhis ettik. Düşük seyreden ölüm oranı salgının burada etkili olmadığı anlamına gelmiyor. Beklendiği gibi vaka sayısı artıyor. Şimdi daha disiplinli olmalıyız. Önlemlerin işe yarayıp yaramayacağını ve ne kadar süreceğini söylemek henüz mümkün değil. Durumu her gün yeniden değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı. Wieler, “Almanya’da bir gün öncesine kıyasla koronavirüs vakası 4 bin 118 artarak, 31 bin 554’e yükseldi. Ölenlerin sayısı bir gün öncesine kıyasla 35 artarak, 149’a çıktı. 5 bin 600 hasta iyileşti” dedi. Kovid-19 hastalarının yüzde 55’nin erkek, yüzde 45’inin de kadın olduğuna dikkat çekti.

1.5-2 METRE KURALI HAYATİ ÖNEMDE

Prof. Wieler, Almanya’da koronavirüse yakalanan hastaların yaş ortalamasının 45, ölenlerin yaş ortalamasının 81 olduğunu söyledi. Yayılmayı önlemek için insanlar arasında 1.5-2 metre mesafe bırakılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Prof. Wieler, aile içinde bile bu mesafeye dikkat edilmesini tavsiye etti ve gençlerin de koronavirüsü çok ağır atlatabileceğini, hatta ölebileceğini de söyledi. Prof. Wieler, Almanya’da ölüm vakalarının daha da artacağını söyledi.