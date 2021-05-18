Salgında otomobil hırsızlığı azaldı

2020 yılı içinde otomobil hırsızlığının en az olduğu aylar, kısıtlamaların en yoğun olduğu nisan ve mayıs ayları oldu. BKA, salgın tedbirleri kapsamında sınırların kapatılmasının oto hırsızlığındaki gerilemede önemli rol oynadığını açıkladı. BKA verilerine göre çalınan otomobillerin ilk hedef ülkesi doğu Avrupa ülkeleri. Çalınan arabaların özellikle Polonya’daki limanlardan Orta Doğu’ya yönlendirildiği belirtildi. Bazı çalınan otomobillerin ise Türkiye üzerinden Orta Doğu’ya sokulduğu kaydedildi. Ancak organize suç örgütlerinin çoğunlukla çaldıkları arabaları parçalara ayırıp yedek parça olarak piyasaya sürdükleri açıklandı.