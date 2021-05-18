Salgında otomobil hırsızlığı azaldı
Almanya’da Federal Kriminal Dairesi (BKA), otomobil hırsızlığıyla ilgili istatistikleri açıkladı. Buna göre koronavirüs salgının başladığı 2020 yılında otomobil hırsızlığı bir önceki yıla göre geriledi. BKA verilerine göre 2020’de 14 bin 25 araç çalındı. 2019 yılında ise çalınan araba sayısı 16 bin 431 olarak kayıtlara geçmişti.
2020 yılı içinde otomobil hırsızlığının en az olduğu aylar, kısıtlamaların en yoğun olduğu nisan ve mayıs ayları oldu. BKA, salgın tedbirleri kapsamında sınırların kapatılmasının oto hırsızlığındaki gerilemede önemli rol oynadığını açıkladı. BKA verilerine göre çalınan otomobillerin ilk hedef ülkesi doğu Avrupa ülkeleri. Çalınan arabaların özellikle Polonya’daki limanlardan Orta Doğu’ya yönlendirildiği belirtildi. Bazı çalınan otomobillerin ise Türkiye üzerinden Orta Doğu’ya sokulduğu kaydedildi. Ancak organize suç örgütlerinin çoğunlukla çaldıkları arabaları parçalara ayırıp yedek parça olarak piyasaya sürdükleri açıklandı.