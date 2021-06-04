Salgında dördüncü dalga gelecek

PANDEMİ döneminde en çok öne çıkan isimlerden olan SPD Sağlık Politikası Uzmanı Karl Lauterbach, vaka sayılarının gerilemesine ve insidans değerlerinin düşmesine rağmen bu yaz döneminde Almanya’nın koronadan kurtulamayacağını belirtti. Dördüncü dalganın geleceğini ancak geniş kapsamlı ve katı önlemlere ihtiyaç duyulmayacağını belirten Lauterbach, özellikle yaz tatili seyahatleri ve iç mekanlarda bulaşmaların gerçekleşmesi nedeniyle virüsün yayılmaya devam edeceğini söyledi. Aşılamanın yayılmayı engelleme açısından çok önemli olduğunu ifade eden Lauterbach, şu anda bile etkisini gösterdiğini vurguladı.