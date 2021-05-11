Salgında dışlama da arttı

GEÇEN yıl Almanya’nın çeşitli kesimlerinden 6 bin 383 kişinin dışlanma başvurusunda bulunduğu, bu rakamın bir yıl öncesine oranla yüzde 78.7 artış anlamına geldiği belirtildi. Raporda, özellikle iş yerlerinde, iş ve konut aramalarda ırkçı dışlamalar nedeniyle başvuruların arttığına yer verilirken, geçen yıl 2 bin 101 ırkçı dışlanma başvurusunda bulunulduğuna dikkat çekildi. Pandemi döneminde Yahudi ve Müslümanların yanı sıra Asyalılara dönük dışlanma başvurusunda bulunanlarda da önemli ölçüde artış olduğu açıklandı. Kovid-19’un Çin’den yayıldığı, pandeminin Yahudilerin icadı olduğu yönündeki teorileri, Müslüman düğünlerinde maske ve mesafeye uyulmadığı için vaka sayısının arttığı söylentileri nedeniyle hakarete, hatta saldırıya uğrayıp dışlandıkları gerekçesiyle birçok insanın Ayrımcılıkla Mücadele Federal Dairesi’ne başvurduğu belirtildi.