BAŞBAKAN Angela Merkel karardan sonra halkı Paskalya tatilinde de evde kalmaya, aile ziyaretlerinden uzak durmaya çağırdı. Merkel, “Salgın tatil tanımıyor” dedi. Yeni vaka sayısı tehlikeli biçimde artarken, yayılma hızındaki düşüş Almanya’yı ümitlendirdi. 16-17 Mart tarihi arasında 24 saat içindeki vaka artış hızı yüzde 53.6 olarak saptandı. Buna karşın 30-31 Mart tarihi arasında 24 saat içindeki vaka hızı yüzde 7.1 oldu. Hızın düşmesi sağlık uzmanlarını ümitlendirdi ve alınan önlemlerin etkili olmaya başlaması olarak yorumlandı. Ancak önlemlerin asıl etkisinin bu hafta sonu gelecek sayılarda açık görüleceği kaydedildi.