‘Salgın kontrol altına alınırsa ekonomik toparlanma hızlanır’

ALMAN Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından düzenlenen ekonomi zirvesinde konuşan Merkel, ülkesinde bazı bölgelerde Kovid-19 salgınının yayılma hızından büyük endişe duyduğunu dile getirdi. Ülkesinin artık Kovid-19’u yenmek için salgının başladığı bahar aylarına göre daha donanımlı olduğunu anlatan Merkel, “Vaka sayılarını düşürmeli ve düşük seviyede tutmalıyız. Eğer bu başarılı olursa, bunu bu yılın üçüncü çeyreğinde gördük, o zaman ekonomik iyileşme önemli ölçüde hızlanacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Almanya Başbakanı Merkel, Kovid-19’e karşı aşı çalışmalarında ilerlemelerden memnuniyet duyduklarını belirterek, aşının yüksek standartta sahip olmasını sağlayacaklarını ve zorunlu olmayacağını söyledi.



YENİ KISITLAYICI TEDBİRLER MASADA

Alman ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 9.3 küçülmesinin ardından hane halkı tüketimi, yatırımlar ve ihracattaki artışın etkisiyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8.2 büyümüştü. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları, 28 Ekim’de yeni kısıtlayıcı tedbirler almıştı. Buna göre, 2 Kasım’da geçerli olmak üzere kasım sonuna kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek. Amatör seviyede yapılan takım sporları da yasaklandı. Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) gibi profesyonel seviyede yapılan spor müsabakalarına da seyirci alınmayacak. Mağazalar, 10 metrekareye kadar 1 kişi bulunacak şekilde müşteri kabul edebilecek. En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek. Okullar ve kreşler ise açık olacak.

‘ENFEKSİYON DİNAMİĞİNİ KIRDIK’

Ekonomistler, yeni tedbirler imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de, ülkede ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde durgunlaşmasını ve ekonominin yeniden küçülmesini bekliyor. Kamuda söz konusu kısıtlamaların uzatılıp uzatılmayacağı belirsizliğini korurken, Başbakan Merkel, dün eyalet başbakanları ile kasımda uygulanmaya başlanan yeni kısıtlayıcı tedbirlerin etkilerini ve Kovid-19’nın yayılmasını önlemek için bir sonraki adımları görüşmüştü. Yaklaşık 6 saat süren toplantıdan sonra bir açıklama yapan Angela Merkel, alınan önlemlerinin etkili olduğunu belirterek, “Mevcut kısıtlayıcı tedbirler trendi henüz tersine çevirmedi ancak yeni enfeksiyon dinamiğini kırdık” ifadesini kullanmıştı. Toplantıda, Merkel’in okullarda maskenin zorunlu olması dahil önlemlerin bir an önce artırılmasını talep ettiği, eyalet başbakanlarının ise karantina tedbirlerinin sertleştirilmesine karşı çıktığı belirtildi. Merkel ve eyalet başbakanları, mevcut kısıtlamaların uzatılıp uzatılmayacağının kararını 25 Kasım’da yapılacak toplantıya bıraktı.