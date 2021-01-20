Salgın göçmenleri daha olumsuz etkileyecek

UZMAN Uyum Komisyonu’nun sonuç raporunu Komisyon Başkanı Berlin eyalet milletvekili Derya Çağlar, Angela Başbakan Merkel’e sundu. Başbakan Merkel, raporun uyum konusunda hükümete yol göstereceğini ve kendilerini bir adım ileri götüreceğini vurguladı. Raporu “Uyum gücü kimliği” olarak niteleyen Başbakan Merkel, “Bu benim her günkü işim aynı zamanda: Farklı görüşleri hükümette veya parlamentoda birleştirmek. Ben Uyum Uzman Komisyonu’nun bu raporunun bizi ne yapmamız gerektiği konusunda bir adım öne götüreceğine inanıyorum. 2013’ten 2016’ya kadar olan büyük göç nedeniyle önümüzde entegrasyon konusunda daha bir yığın iş var. Hem devlet olarak hem göçmenler hem de yerli halk olarak” dedi.

ÖNÜMÜZDE ZOR YILLAR VAR

Merkel sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu görev önümüzdeki yıllar çok kolay olmayacak. Salgın ekonomide büyük bir gerilime yol açtı. Bir ülke ekonomik zora girdiği zaman, sonradan gelenler veya sağlam bir mesleki altyapısı olmayanlar en çok baskı altına giriyor. Bunu Almanya’nın birleşmesinde gördük. Bu nedenle elde edilen başarıların boşa gitmemesi için gelecek yıllar göç ve uyuma çok daha ağırlık vermemiz gerekeceğinden eminim. Ama gelecek yıllar aynı zamanda olumlu yıllar, çünkü nüfustaki değişim sonucu eğitilmiş kalifiye iş gücüne büyük ihtiyaç duyulacak. Bu nedenle eğitim ve meslek eğitim şans eşitliğini sağlamak için merkezi bir öneme sahip. Yüz yüze eğitimin olmadığı şu dönemde anne babanın Almanca konuşmadığı ailelerde yetişen çocuklar anne babanın Almancaya çok iyi hakim olduğu evlerdeki çocuklardan daha çok zorlanacak.”

2019’DA KURULDU

Uyum Uzman Komisyonu Şubat 2019’da kuruldu. Görevi hükümete uyumu kolaylaştıracak projeler geliştirip çözüm önerileri sunmak. Komisyon’un başkanlığına Berlin Eyalet Milletvekili Derya Çağlar seçildi. Öneriler Raporu video konferans aracılığıyla Başbakan Merkel’e sunuldu. Konferansa Çalışma Bakanı Hubertus Heil ile Uyum Bakanı Annette Widmann Mauz da katıldı.