“BUNA rağmen tıbbi araştırmalarda kaydedilen ilerlemeler, salgının devamlı bizim günlük hayatımıza hâkim olamayacağı umudu veriyor. Salgın geleceğimizi alamayacak ama bu yıl Noel sessiz geçecek. Etrafımızda insanlara dikkat ve şefkat gösterelim, umut verelim ve sıcak bir söz söyleyelim. Telefon edelim veya modası geçmiş bile olsa oturup bir mektup yazalım.”