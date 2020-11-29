BERLİN / Fotoğraf: dpa
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‘Salgın geleceğimizi alamayacak’
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Noel Bayramı öncesi halka hitaben bir mektup yazdı. Steinmeier, Bid am Sonntag gazetesinde yayımlanan mektubunda, insanların Noel havasını yaşayamadığını, sevdikleriyle buluşamadığı zor bir dönemden geçildiğini, ancak gelişmelerin de umut verici olduğunu vurguladı:
“BUNA rağmen tıbbi araştırmalarda kaydedilen ilerlemeler, salgının devamlı bizim günlük hayatımıza hâkim olamayacağı umudu veriyor. Salgın geleceğimizi alamayacak ama bu yıl Noel sessiz geçecek. Etrafımızda insanlara dikkat ve şefkat gösterelim, umut verelim ve sıcak bir söz söyleyelim. Telefon edelim veya modası geçmiş bile olsa oturup bir mektup yazalım.”
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