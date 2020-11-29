MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Salgın geleceğimizi alamayacak’
GeriAvrupa ‘Salgın geleceğimizi alamayacak’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 29.11.2020 - 12:19 | Son Güncelleme:

‘Salgın geleceğimizi alamayacak’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Salgın geleceğimizi alamayacak’
Abone Olgoogle-news

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Noel Bayramı öncesi halka hitaben bir mektup yazdı. Steinmeier, Bid am Sonntag gazetesinde yayımlanan mektubunda, insanların Noel havasını yaşayamadığını, sevdikleriyle buluşamadığı zor bir dönemden geçildiğini, ancak gelişmelerin de umut verici olduğunu vurguladı:

“BUNA rağmen tıbbi araştırmalarda kaydedilen ilerlemeler, salgının devamlı bizim günlük hayatımıza hâkim olamayacağı umudu veriyor. Salgın geleceğimizi alamayacak ama bu yıl Noel sessiz geçecek. Etrafımızda insanlara dikkat ve şefkat gösterelim, umut verelim ve sıcak bir söz söyleyelim. Telefon edelim veya modası geçmiş bile olsa oturup bir mektup yazalım.”

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle