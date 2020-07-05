Salgın döneminde kadına da çocuğa da şiddet arttı

PROF. Janina Steinert ve Dr. Cara Ebert’in yönetiminde gerçekleşen ankete katılan kadınların yüzde 3’ü koronavirüs salgını döneminde ilk kez eşinden dayak yediğini ve şiddet gördüğünü bildirdi. Ankete katılanların yüzde 3.6’sı partneri tarafından tecavüze uğradığını, yüzde 3.8 ise partneri tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Ankette ortaya çıkan bir diğer veri ise çocukların yüzde 6.5’i bu dönemde şiddet gördü. Koronavirüs bulaşan ailelerde yaşanan şiddet olaylarında da artış görüldü. Evde karantina altında olan ailelerde kadınların yüzde 7.5’i, çocukların ise yüzde 10.5’i şiddete maruz kaldı.

ACİL BAKIM YARDIMI YAPILMALI

Maddi olarak imkânları sınırlı olan ailelerde de fiziksel şiddet vakaları arttı. Kadınların yüzde 8.4’ünün çocuklarında yüzde 9.8’inin fiziksel şiddete maruz kaldığı belirtildi. Partnerlerin birisinin korku veya depresyon hastası olması aile içi şiddetin artmasındaki en büyük faktörler arasında gösterildi. Bu ailelerde kadınların yüzde 9.7’si çocukların ise yüzde 14.3 fiziksel şiddet yaşadığını bildirdi. Uzmanlar koronavirüs salgını nedeniyle tekrar kapsamlı önlemler alınması durumunda, çocuklar için acil bakım yardımı yapılmasını öneriyor. Uzmanlar, çeşitli psikolojik hastalıkları olan ailelere çevrimiçi hizmetlerin sunulması ve kadın sığınma evlerinin desteklenmesi çağrısında bulundu.