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HABERLERAvrupa Haberleri

Salgın döneminde doğum oranları attı

#Almanya#Münih#Pandemi
Salgın döneminde doğum oranları attı

Almanya’nın Münih kentinde pandeminin ikinci yılında da doğumlarda rekor artış olduğu bildirildi. Kent klinik idaresinden verilen bilgiye göre 2021 yılında toplam 24 bin 89 yeni bebek dünyaya geldi. Bu rakamın, bir yıl öncesine göre 900 kadar fazla olduğu belirtildi.

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KONUYLA ilgili açıklamada bulunan Harlaching ve Neuperlach doğum klinikleri başhekimi Prof. Christoph Scholz, doğum artışlarındaki en büyük faktörün evden çalışmaların olduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle insanların zorunlu olarak evde kaldıklarını belirten Prof. Scholz, bunun da çiftlerin daha fazla beraber olmalarına olanak sağladığını söyledi. Çocuk yapmak isteyenler için evde kalmanın ideal bir durum oluşturduğunu belirten Prof. Scholz, her iki ebeveynin de bebek için daha fazla zaman ayırabilmesi ve salgın nedeniyle değişen sosyal yaşamın çiftleri aile odaklı yaşamaya yönelttiğini söyledi.

Salgın döneminde doğum oranları attı

Diğer yandan 62 hamilenin koronavirüse yakalanmasına rağmen zor şartlar altında da olsa sağlıklı doğum yaptığı bildirildi. Hamileliğe zarar vereceği gerekçesiyle çok sayıda kadının aşı olmadığını belirten Prof. Scholz, Daimi Aşı Komisyonu’nun (STIKO) geçen eylül ayında öneride bulunmasıyla aşı olan hamilelerin sayısında artış olduğunu söyledi. Kentteki hamile kadınlar arasındaki aşı oranının yüzde 50 dolayında olduğu kaydedildi.

 

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#Almanya#Münih#Pandemi

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