Salgın döneminde ‘akıllılara’ yöneldiler

SAĞLIK kasası DAK ve Hamburg Üniversitesi’nin ortaklaşa yaptığı araştırmaya göre çocuklar, akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve konsol ile oynanan oyunlara yüzde 75 daha fazla süre ayırdı. Geçen yıl bir çocuk günde ortalama 79 dakika dijital oyunlara zaman ayırırken, bu süre salgın döneminde 139 dakikaya çıktı. DAK Yönetim Kurulu Başkanı Andreas Storm, “Araştırmanın sonuçları çocukların dijital oyunlara yönelik bağımlılığının önüne geçmek için acil olarak bir şeyler yapılması gerektiğini gösteriyor” dedi.

Federal hükümetin uyuşturucu ve bağımlılık konularındaki danışmanı Daniela Ludwig ise oyunlara ayrılan zamanların yüksek olduğuna işaret ederken, gençlere ve çocuklara yönelik medya kullanım konseptine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ludwig, “Bu konsept sadece çocuklar ve gençler için değil, yetişkinler için de olmalı. Oyunlar sırasında ‘Tamam’ ve ‘Çok fazla’ diyebilmeliyiz. Bu konu aileler arasında konuşulmalı ve önlemler alınmalı” dedi.