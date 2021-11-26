Almanya Güney Afrika’ya kapıları kapattı: Merkel: Sosyal temasa en aza indirilsin!

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ALMANYA’da artan korona vaka sayıları nedeniyle her gün yoğun bakıma alınan korona hasta sayısı artarken şimdi de Güney Afrika’da görülen virüsün yeni varyasyonu endişe yarattı. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Almanya’nın Güney Afrika’yı ‘varyasyon bölgesi’ ilan ettiğini duyurdu. Bakan “Kararın yürürlüğe girmesinden sonra (bu ülkeden) sadece Alman vatandaşları Almanya’ya girebilecek. Ayrıca aşılı olanlar da dahil herkes 14 gün karantinaya girecek. Şu anda hiç istemeyeceğimiz, daha da fazla soruna neden olacak yeni bir varyasyonun gelmesidir“ dedi. Yeni varyasyonun İsrail‘de de görüldüğü belirtilirken, aşının yeni varyasyon üzerinde etkili olup olmadığı bilinmiyor. Aynı şekilde AB Komisyonu da Güney Afrika’dan seyahatlerin durdurulması için harekete geçti.

EK ÖNLEMLER ÇAĞRISINDA BULUNDU

Yeni hükümet kuruluncaya kadar halen başbakan olarak görev alacak olan Angela Merkel, korona enfeksiyonlarının sayısındaki kontrolsüz artışın göz önüne alınarak pandemiyi kontrol altına almak için ek önlemler çağrısında bulundu. Merkel, “Burada her gün önemli” derken hastanelerin aşırı yüklenilmemesi uyarısında bulundu. Merkel, salgınla mücadele için daha kararlı eylem çağrısını yineledi. Dördüncü dalgayı kontrol altına almak için alınan önlemleri yetersiz gördüğünü kaydeden Merkel, “Temaslarda daha fazla kısıtlamaya ihtiyacımız var” dedi. Merkel, mevcut gelişmeyi çok tehlikeli gördüğünü de söyledi. Bu nedenle, başbakanlık koltuğuna oturacak olan Olaf Scholz’un (SPD) bir kriz ekibi kurmak istediğini belirterek “Ona bu geçiş aşamasında bunu birlikte yapabileceğimizi söyledim. Durumun ciddiyetine ikna oldu” dedi.

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ŞİMDİYE KADARKİ REKOR SAYI

Robert Koch Enstitüsü verilerine göre son 24 saat içinde 76 bin 414 vaka görüldü ve 357 kişi de yaşamını yitirdi. 100 kişide koronavirüsün görüldüğü insidans değeri 438.2 olarak tespit edildi. Toplam vaka sayısı 5 milyon 650 bin 170 olurken şu ana kadar toplam 100 bin 476 kişi de hayatını kaybetti.