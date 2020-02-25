Saldırıyı videoya çeken de yakalandı

DÜN yerel saatle 14.30’da gerçekleşen saldırıda Mourice P., Mercedes marka otomobiliyle karnaval geçidine katılanların arasına dalmış, aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişiyi yaralamıştı. Yaralılar arasında birinin hayati tehlikesi bulunurken, çocuk ve kadınlar da dahil 7 kişinin durumu ise ağır. Otomobiliyle yere düşen insanların üzerinden geçen Maurice P. de kafasını çarptığı için ağır yaralandı. Frankfurt Başsavcılığı’nın hakkında adam öldürmekten soruşturma açtığı saldırganın bu yüzden henüz ifadesi alınamadı. Mourice P.’nin tedavisinin ardından tutuklanması bekleniyor.





Polis, ayrıca saldırıyı videoya çeken bir kişiyi daha yakalandı. Şüphelinin saldırıyla bağlantısının olup olmadığı araştırılırken, özel kuvvetlere bağlı polis ekipleri ise Volkmarsen’de çok sayıda evde saldırıyla ilgili delil aradı. Saldırı nedeniyle Hessen Eyaleti’nde pazartesi yapılaması düşünülen tüm eğlenceler ve karnaval geçitleri iptal edildi.