MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSaldırıyı videoya çeken de yakalandı
GeriAvrupa Saldırıyı videoya çeken de yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 25.02.2020 - 10:50,Son Güncelleme:/

Saldırıyı videoya çeken de yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Saldırıyı videoya çeken de yakalandı
Abone Olgoogle-news

Almanya’nın Kassel kenti yakınlarındaki Volkmarsen’da karnaval geçidine otomobille saldıran 29 yaşındaki Maurice P.’nin suç dosyasında, hakaret, haneye tecavüz ve zorlama suçları yer alıyor.

Saldırıyı videoya çeken de yakalandı

DÜN yerel saatle 14.30’da gerçekleşen saldırıda Mourice P., Mercedes marka otomobiliyle karnaval geçidine katılanların arasına dalmış, aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişiyi yaralamıştı. Yaralılar arasında birinin hayati tehlikesi bulunurken, çocuk ve kadınlar da dahil 7 kişinin durumu ise ağır. Otomobiliyle yere düşen insanların üzerinden geçen Maurice P. de kafasını çarptığı için ağır yaralandı. Frankfurt Başsavcılığı’nın hakkında adam öldürmekten soruşturma açtığı saldırganın bu yüzden henüz ifadesi alınamadı. Mourice P.’nin tedavisinin ardından tutuklanması bekleniyor.

Saldırıyı videoya çeken de yakalandı


Polis, ayrıca saldırıyı videoya çeken bir kişiyi daha yakalandı. Şüphelinin saldırıyla bağlantısının olup olmadığı araştırılırken, özel kuvvetlere bağlı polis ekipleri ise Volkmarsen’de çok sayıda evde saldırıyla ilgili delil aradı. Saldırı nedeniyle Hessen Eyaleti’nde pazartesi yapılaması düşünülen tüm eğlenceler ve karnaval geçitleri iptal edildi.

Saldırıyı videoya çeken de yakalandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle