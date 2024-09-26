Saldırıyı Ukraynalı komutan onaylamış!

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ALMAN Der Spiegel dergisinin haberine göre, Baltık Denizi’nde Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen bombalı saldırı, Ukrayna Ordusu’nun eski Başkomutanı Valeriy Zaluzhny tarafından onaylandı. Haberde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin ise bu planlardan haberdar olmadığı iddia ediliyor. Araştırmalara göre saldırı ekibi, çoğunluğu sivil olan birkaç dalgıçtan oluşuyordu. Operasyonu eski istihbaratçı Roman Çervinski yönetti. Çervinski, ekibi toplayıp, eğiten kişi olarak biliniyor. Operasyonun toplam maliyetinin 300 bin Euro olduğu ve özel olarak finanse edildiği iddia edildi. Planlar, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zaluzhny tarafından onaylandı. Hollanda askeri istihbarat servisi tarafından Haziran 2022’de CIA ve Alman yetkililere bu konuda bir uyarı yapıldığı da gelen bilgiler arasında. Üç ay sonra boru hatları bombalı saldırılarla tahrip edildi.

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ZALUZHNY BÜYÜKELÇİ OLDU

Saldırıya yönelik planlamaların, Rusya’nın Ukrayna’ya tam ölçekli işgalinden önce başladığı, ancak Rus saldırılarının başlamasıyla birlikte planların yoğunlaştığı ifade ediliyor. Zaluzhny ise Ukrayna’nın saldırıya herhangi bir şekilde karıştığını reddetti. 2024’ün başında Zelenski tarafından görevden alınan Zaluzhny, şu anda Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi olarak görev yapıyor. Almanya’da ise Federal Savcılık, Federal Polis ve Alman Federal Kriminal Dairesi (BKA) bu olayla ilgili iki yıldır soruşturma yürütüyor.