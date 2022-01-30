Saldırıdan önce bütün ayrıntıları araştırmış

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İngiltereden Türk ailelere keyfi vize eziyetiİngiltere'den Türk ailelere 'keyfi' vize eziyeti!#İngiltere
Süper Ligde yeyni yayın döneminin bütün detaylarıSüper Lig'de yeyni yayın döneminin bütün detayları!#Süper Lig
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...#Egzersiz
Aşı karşıtları sokağa döküldü... Başbakan ve ailesi gizli bir yere nakledildiAşı karşıtları sokağa döküldü... Başbakan ve ailesi gizli bir yere nakledildi!#Kanada
NeoCov alarmı... DSÖden açıklama geldiNeoCov alarmı... DSÖ'den açıklama geldi#Koronavirüs
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Gece yarısı cinayetine şafak baskınıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Gece yarısı cinayetine şafak baskını#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
65 saniye... Dikkatimiz dağılmıyor, çalınıyor Telefonum tarafından ele geçirildim...65 saniye... Dikkatimiz dağılmıyor, çalınıyor! 'Telefonum tarafından ele geçirildim...'#Teknoloji
THYden İBB Sözcüsü Murat Ongunun iddiasına yalanlamaTHY'den İBB Sözcüsü Murat Ongun'un iddiasına yalanlama#Türk Hava Yolları
Asırlık tartışma: Duş sabah mı alınmalı gece yatmadan mıAsırlık tartışma: Duş sabah mı alınmalı gece yatmadan mı?#Cilt Sağlığı
Whatsapp grubuna mesaj attı Tazminatından oldu...Whatsapp grubuna mesaj attı! Tazminatından oldu...#Whatsapp
Dünyayı ‘oynatacaklar’Dünyayı ‘oynatacaklar’#Bilişim Vadisi
Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandıAltın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?#Altın Fiyatları
Vallahi öğrenemeyecek billahi öğrenemeyecekVallahi öğrenemeyecek billahi öğrenemeyecek#Kılıçdaroğlu
Dilberayı canlandırdı... O gece uyuyamadımDilberay'ı canlandırdı... O gece uyuyamadım!#Büşra Pekin
Arsa, tarla alan kazandıArsa, tarla alan kazandı#Arsa
HABERLERAvrupa Haberleri

Saldırıdan önce bütün ayrıntıları araştırmış

#Almanya Heidelberg Üniversitesi#Nikolai G.#AVRUPADAN HABERLER
Saldırıdan önce bütün ayrıntıları araştırmış

Geçen hafta Heidelberg Üniversitesi’nde gerçekleştirilen saldırının nedeni hâlâ kesin olarak bilinmiyor. Polis, şu ana kadarki araştırmalara göre Nikolai G.’nin ağır psikokilik sorunları üzerinde dursa da saldırının nedenlerini detaylı şekilde araştırmaya devam ediyor. Ancak polis, 18 yaşındaki saldırganın silahları Avusturya’dan kolayca temin edebilmesi üzerine saldırıyı önceden planladığını düşünüyor.

Haberin Devamı

HEIDELBERG Savcılığı, saldırganın olaydan tam bir hafta önce silahları Avusturya’dan satın aldığını açıklamıştı. Araştırma, Avusturya’da silahların bu kadar kolay nasıl aldığına yoğunlaştırıldı. Bild am Sonntag gazetesine konuşan Avusturyalı silah tüccarı Marcus H., otomatik olmayan silahların Avusturya’da kolayca satın alınabildiğini ve silah kullanma ruhsatına gerek olmadığını, pompalı av tüfeğinin bile bu kategoriye girdiğini söyledi. Ancak bunun için silah alacak kişinin 18 yaşından büyük ve ikâmetinin Avusturya olması gerektiği belirtildi. Legal olarak silah satan bir dükkandan bir silah almak isteyen kişinin, başvurduktan 3 gün sonra siparişini alabildiği ve bu süre içinde güvenlik kontrolü ve ikâmet verilerinin kontrol edildiği açıklandı. Nikolai G.’nin bu detayları tek tek araştırdığı ve bu nedenle ikinci ikâmet adresini Avusturya’da yaptırabilmek için burada konut kiraladığı kaydedildi. Güvenlik uzmanları bu nedenle Nikolai G.’nin saldırıyı çok önceden planladığından yola çıkıyor. Henüz ehliyeti bile olmayan saldırganın silahları trenle Almanya’ya getirdiği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

DUYGUSAL VEDA
Öte andan saldırıda hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin 23 yasındaki Marie Luise olduğu öğrenildi. Ailesinin yerel gazeteye verdiği ölüm ilanı ise okuyucuları duygulandırdı. İlanda, “Eğer aşk cennete giden bir yol bulsaydı ve anılarımız basamak olsaydı, tırmanır ve seni geri getirirdik” diye yazdı. Rheinland-Pfalz eyaletinden gelen biyoloji öğrencisi Marie Luise’nin pazartesi günü defnedileceği belirtildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya Heidelberg Üniversitesi#Nikolai G.#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

#Kanser
Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...

Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...

#Antika
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

#Egzersiz

BAKMADAN GEÇME!

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

#Kanser
Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...

Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...

#Antika
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

#Egzersiz