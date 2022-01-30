Saldırıdan önce bütün ayrıntıları araştırmış

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HEIDELBERG Savcılığı, saldırganın olaydan tam bir hafta önce silahları Avusturya’dan satın aldığını açıklamıştı. Araştırma, Avusturya’da silahların bu kadar kolay nasıl aldığına yoğunlaştırıldı. Bild am Sonntag gazetesine konuşan Avusturyalı silah tüccarı Marcus H., otomatik olmayan silahların Avusturya’da kolayca satın alınabildiğini ve silah kullanma ruhsatına gerek olmadığını, pompalı av tüfeğinin bile bu kategoriye girdiğini söyledi. Ancak bunun için silah alacak kişinin 18 yaşından büyük ve ikâmetinin Avusturya olması gerektiği belirtildi. Legal olarak silah satan bir dükkandan bir silah almak isteyen kişinin, başvurduktan 3 gün sonra siparişini alabildiği ve bu süre içinde güvenlik kontrolü ve ikâmet verilerinin kontrol edildiği açıklandı. Nikolai G.’nin bu detayları tek tek araştırdığı ve bu nedenle ikinci ikâmet adresini Avusturya’da yaptırabilmek için burada konut kiraladığı kaydedildi. Güvenlik uzmanları bu nedenle Nikolai G.’nin saldırıyı çok önceden planladığından yola çıkıyor. Henüz ehliyeti bile olmayan saldırganın silahları trenle Almanya’ya getirdiği tahmin ediliyor.

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DUYGUSAL VEDA

Öte andan saldırıda hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin 23 yasındaki Marie Luise olduğu öğrenildi. Ailesinin yerel gazeteye verdiği ölüm ilanı ise okuyucuları duygulandırdı. İlanda, “Eğer aşk cennete giden bir yol bulsaydı ve anılarımız basamak olsaydı, tırmanır ve seni geri getirirdik” diye yazdı. Rheinland-Pfalz eyaletinden gelen biyoloji öğrencisi Marie Luise’nin pazartesi günü defnedileceği belirtildi.