Saldırı planı somutlaşmıştı! Hedef...

Haberin Devamı

BILD gazetesi, Emin B.’nin annesiyle birlikte yaşadığı Elmshorn’daki evinde 6 Kasım’da gözaltına alındığını ve 7 Kasım’dan beri Schleswig’de tutuklu bulunduğunu yazdı. Tutuklama sonrası yapılan açıklamada, zanlıyla ilgili ipucunun Amerikan istihbarat teşkilatından geldiği belirtilmişti. ABD istihbaratı, Emin B.’nin bir internet oyunundaki yazışmalarını Almanya Federal Kriminal Dairesi’ne (BKA) bildirdi. Bu yazışmalarda, zanlının radikal görüşlere sahip olduğu belirlendi. Emin B.’ye yönelik ilk operasyonun mart ayında yapıldığı ancak delil bulunamadığı için tutuklanmadığı belirtildi. Ancak süreç içinde gözlem altında bulunan zanlının ciddi şekilde radikalleştiği açıklandı. Başsavcılık, genç zanlının saldırı planlarının son dönemde somutlaştığını bildirdi.

Başsavcısı Bernd Winterfeldt

Haberin Devamı

‘HEDEF BÜYÜK BİR KALABALIKTI’

Bild gazetesi, Emin B.’nin, tıpkı 2016 yılında Berlin’deki Noel pazarında 12 kişinin ölümüne yol açan Anis Amri gibi bir TIR’la kalabalığa saldırmayı planladığından şüphelenildiğini yazdı. Emin B.’nin de bir Noel pazarını hedef alacağı ileri sürüldü. Ancak Schleswig-Holstein Eyaleti İçişleri Bakanlığı, soruşturma aşamasında böyle bir bilginin olmadığını açıkladı. Başsavcısı Bernd Winterfeldt, n-tv haber kanalına verdiği demeçte, “Şu anda kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey, hedefin büyük bir kalabalık olduğuydu” dedi. Zanlıya yönelik ‘devlet güvenliğini tehlikeye sokan ağır bir şiddet eylemi hazırlığı’ ve ‘cinayet için planlama’ suçlamaları yöneltiliyor.

Daha önce inşaat işinde çalışan Emin’in babasının kısa bir süre önce vefat ettiği belirtilirken, son dönemlerde siyah kıyafetler giyerek elinde baltayla sokakta dolaştığı iddia edildi.

Zanlı Emin B., annesiyle birlikte bu evde yaşıyordu.