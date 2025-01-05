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Saldırganın ismi 7 soruşturmada geçiyor

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#ALMANYA#SALDIRGAN#AVRUPADAN HABERLER
Saldırganın ismi 7 soruşturmada geçiyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 12:36

Almanya’nın Magdeburg kentinde Noel pazarına saldıran Taleb al-Abdulmohsen’in isminin, Nisan 2023 ile Ekim 2024 arasında 7 soruşturmada geçtiği ortaya çıktı. Bunlardan 5’inde Abdulmohsen’in şikâyetçi, 2’sinde ise suçlanan kişi olduğu kaydedildi.

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1 Aralık 2023’te sosyal medya hesabından Suudi Arabistan’dan gelen sığınmacılara yönelik muamele nedeniyle Almanya’yı eleştirmesi ve tehditlerde bulunmasının ardından Abdulmohsen hakkında polisin soruşturma başlattığı bildirildi. Başka bir soruşmada ise Abdulmohsen’in bir davada avukatlığını üstelenen kişiyi, ailesini ve çalışanlarını tehdit etmekle suçlandığı, polisin risk değerlendirme görüşmesi kapsamında Abdulmohsen ile görüştüğü aktarıldı. Söz konusu ‘risk değerlendirme görüşmesi’ polisin potansiyel suçluya izlendiğini belirtmek ve belirli davranışlarından kaçınmasını istemek amacıyla yapılıyor. Abdolmohsen’in ise iftira, harici bir belleğin posta kutusundan çalınması ve mülteci derneği çalışanlarına yönelik cinsel taciz gibi suçlamalar nedeniyle suç duyurularında bulunduğu belirtildi. Ayrıca, 2020’den bu yana Bernburg kentindeki bir hastanede bağımlılık hastası suçlularının bulunduğu bölümde çalışan Abdulmohsen’in, hastaların psikiyatrik bakımından sorumlu olduğu ve söz konusu risk değerlendirme görüşmesinin çalıştığı hastanede gerçekleşmesine rağmen polis ile işveren arasında bilgi alışverişi yapılmadığı kaydedildi.
20 Aralık 2024’te Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi ölmüş, 200’den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Taleb al-Abdulmohsen 22 Aralık’ta tutuklanmıştı.

Saldırganın ismi 7 soruşturmada geçiyor


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