Saldırganı kim ateşledi

ARKASINDA bir örgüt yokmuş, bireysel, hasta kafalı saldırganlarmış gibi gösterilen bu ‘çok tehlikeli teröristleri’ cesaretlendiren, ateşleyen ve onları silahlandıranlar var. Onların zihinsel kundakçıları var.

ZİHİNSEL KUNDAKÇILAR

Çok dikkat edilirse, Almanya’da yabancılara, göçmenlere, Müslümanlara karşı saldırıların yükselişi, aşırı sağ AfD’nin yükselişiyle orantılı gidiyor. Aşırı sağ AfD’nin lideri Alexander Gauland, 2017 seçim kampanyasında uyumdan sorumlu devlet bakanı Aydan Özoğuz için, “Onu Anadolu’ya gönderip bertaraf ederiz” dedi. Gauland hakkında açılan soruşturma, ifade özgürlüğü gerekçesiyle kapatıldı.

Aynı Gauland, “Hitler ve naziler bin yıllık Alman tarihinde sadece bir kuş pisliğidir” dedi.

Soruşturma açıldı.

Gauland, “Yanlış anlaşıldım” dedi ve soruşturma kapandı.

PERDE ARKASINDAKİ LİDER

AfD’nin perde arkasındaki lideri Björn Höcke, Berlin’de nazilerin işlediği Yahudi soykırımı anısına dikilen anıtı, “Utanç anıtı” olarak niteledi. Höcke, nazi dönemi tarihinin yeniden yazılması gerektiğini, iktidara gelirlerse, Alman tarihini yeniden yazacaklarını söyledi.

Bu açıklamalarından dolayı herhangi bir ceza görmedi, partiden de ihraç edilmedi.

AfD’nin eş grup başkanı Alice Weidel, Türkiye kökenli Alman Milli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’a atfen, “Türklerin uyumu bu kadar. Bunlar gitsin şanslarını Türk Milli Takımı’nda denesinler” dedi.

AfD’nin Saksonya Anhalt Teşkilat Başkanı Andre Poggenburg, Türkleri ‘kimyon tacirleri’ ve ‘deve güdücüler’ olarak tarif etti. Poggenburg, “Bu kimyon tacirleri bize tarih dersi vermeye kalkışmasın. Bu deve güdücüler, çok sayıda eşlerinin olduğu ve kerpiç evlerde yaşadıkları yere, Boğaz’ın daha ötesine, ait oldukları yere geri gitmeli” dedi. Bu sözlerden dolayı bir ceza almadı.

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Saldırılar için bir lisans anlamına gelen bu tür söylemleri daha çoğaltabiliriz.

Ama bu söylemlere karşı ne yapıldı?

Her saldırıdan sonra siyasi yetkililer “Hoşgörüsüzlüğe karşı sıfır hoşgörü” sözü verdi.

Ama onlar fikir özgürlüğünün sınırlarını çok daha genişletti.

Hanau’daki saldırı üzerine Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, “Aşırı sağ Almanya için yüksek bir tehdit” diyerek, alarm verdi.

Almanya’da aşırı sağ artık öyle uyarılarla, ‘ırkçılık bir zehir’ gibi çağrılarla durdurulamaz.

Aşırı sağa bugüne kadar çok taviz verildi.

Gerekli siyasi ve güvenlik önlemleri alınmazsa, bu zehir Almanya’yı kasıp kavurur.