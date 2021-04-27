Saldırgan yakalandı

ERFURT kentinde bir tramvayda akşam saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Suriyeli gence önce hakaret edip sonra tüküren, ardından da tekme atan saldırganın 40 yaşındaki Christian B. olduğu belirtildi. Polis, yakalanan zanlı Christian B.’nin daha önce uyuşturucudan ve hırsızlıktan kaydı bulunduğunu açıkladı. Zanlı hakkında adam yaralama ve hakaretten soruşturma yürütülüyor. Tramvaydaki saldırının görüntülerinin sosyal medyada yayılmasından sonra ırkçı saldırı Almanya genelinde infial yarattı. Thüringen Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow, “Savunmasız birine karşı korkak ve agresif saldırı sadece iğrençliktir” dedi. Berlin Yabancılar Dairesi eski sorumlusu Barbara John ise tramvayda saldırıya müdahale edilmemesini eleştirdi. John, “Eğer bir saldırgan silahsız ise orada bulunan insanların müdahale etmesi gerekirdi. Tramvayda erkeklerin de olduğu gözüküyor” dedi.