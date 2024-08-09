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Saksonya’da seçim düellosu

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#SAKSONYA#SEÇİM#Petra Köpping
Saksonya’da seçim düellosu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 14:29

1 Eylül’de Saksonya’da yapılacak seçimlere katılacak partilerin lider adayları, Ukrayna’da savaşın ancak diplomasi yoluyla sonlandırılabileceği görüşünü savundular.

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SAKSONYA’da 1 Eylül’de yapılacak seçim öncesi liderlerin katıldığı açık oturuma sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD), Sol Parti ve Birlik Sahra Wagenknecht’in (BSW) Rusya yanlısı politikası damga vurdu. Eyalette yayımlanan ‘Özgür Basın’ (Freie Presse), ‘Leipzig Halk Gazetesi’ (Leipziger Volkszeitung) ve ‘Saksonya Gazetesi’ (Saechsische Zeitung) öncülüğünde düzenlenen açık oturma, CDU’lu Eyalet Başbakanı Michael Kretscmer, SPD’li Saksonya Sosyal Bakanı Petra Köpping, Yeşiller’li Adalet Bakanı Katja Meier, AfD’li Jörg Urban, BSW’li Sabine Zimmermann, Sol Parti’li Susanne Schaeper ve FDP’li Robert Malorny katıldı. Açık oturuma Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’da başlattığı kanlı savaş damga vurdu. AfD’li Urban, Batı’nın, savaşın bitmesini istemediğini ileri sürerek, Ukrayna’ya silah yardımı yapılmasını eleştirdi. BSW’li Zimmermann da benzer bir tutum sergileyerek, “Rusya’nın bu savaşı neden başlattığının da sorulması gerekir” diyerek Putin’i destekledi. Yeşiller ve SPD’li politikacılar ise VladimirPutin’in barış görüşmelerine yanaşmadığına dikkati çekerek, “Almanya olarak biz Ukrayna’nın yanında olmayı sürdürmeliyiz” görüşünü vurguladılar. Daha önceki dönemlerde “Savaş dondurulmalı” diyen CDU’lu Kretschmer de “Silahlar sussun, diplomasi ve diyalog yoluyla barış sağlansın” çağrısında bulundu.

Saksonya’da seçim düellosu

Saksonya Sosyal İşler Bakanı Petra Köpping (SPD), Saksonya Adalet Bakanı Katja Meier (Yeşiller) ve Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer (CDU)

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EĞİTİME ÖNCELİK
Muhalefet partili politikacılar CDU, SPD ve Yeşiller’den oluşan koalisyon hükümetinin eğitim politikasını yerden yere vurdu. Eyaletteki öğretmen açığının yıllardır iktidarda olan CDU’nun hatalı eğitim politikasından kaynaklandığı suçlamasında bulundular. Kretschmer, hükümetin eğitim politikasını savunurken, AfD’li Jörg Urban “Evet dedikleriniz doğru. Tam bir felaket” diyerek Kretschmer’le alay etti. Açık oturumda enerji fiyatlarında artış ve yatırımcılara yardım yoluyla ekonominin yeniden canlandırılması gibi konularda da ciddi görüş ayrılıkları yaşandı.

 

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#SAKSONYA#SEÇİM#Petra Köpping

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