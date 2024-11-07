Saksonya’da görüşmeler çıkmaza girdi

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BSW, yapılan müzakerelerde barış, göç politikası ve mali konularda anlaşmaya varılamadığını açıkladı. Yaklaşık iki hafta önce başlayan görüşmeler, ‘Savaş ve Barış’ başlıklı üçüncü toplantının ardından sona erdi. BSW, olası koalisyon ortaklarını barışa dair bir taahhütte bulunmamakla suçladı. BSW Saksonya eyalet lideri Sabine Zimmermann, “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik korkunç ve uluslararası hukuka aykırı savaşı, Saksonya’da da birçok insanı endişelendiriyor. Yeni bir eyalet hükümeti bu korkuları ve endişeleri dikkate almak zorunda. Bunu yapmayanlar gözlerini ve kulaklarını kapatıyor” dedi. CDU’lu Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer ise koalisyon görüşmelerinin başarısızlığının sorumlusu olarak BSW Eş Başkanı Sahra Wagenknecht’i suçladı. Kretschmer, “Bayan Wagenknecht’in Saksonyalı partililerine böyle engel koyması iyi bir gelişme değil. Bu büyük bir hayal kırıklığı” ifadelerini kullandı.

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ŞUBAT 2025’TE SÜRE DOLUYOR

Görüşmelerin sona ermesini beklemediklerini, bu kararın Berlin’de alındığını belirten Kretschmer, AfD ile iş birliğini bir kez daha reddederek dün AfD Eyalet Başkanı Jörg Urban ile bir görüşme yaptığını, bu buluşmanın AfD’nin talebi üzerine gerçekleştiğini ifade etti. CDU’nun AfD ve Sol Parti ile koalisyon seçeneklerini dışlamasıyla birlikte Kretschmer için azınlık hükümeti kurmak tek seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak Kretschmer, azınlık hükümetinin her gün yeni müzakereler gerektirdiğini, bunun çok fazla güç harcattığını belirterek bu seçeneğe karşı çıkıyor. Saksonya Anayasası’na göre, yeni eyalet meclisinin kurulmasından itibaren dört ay içinde başbakanın seçilmesi gerekiyor. Bu süre 2025 Şubat başında dolacak. Aksi halde parlamentonun feshedilmesi ve yeni seçim yapılması gerekecek.