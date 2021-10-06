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Saksonya’da aşırı sağcıların sayısı arttı

#Almanya#Saksonya Eyaleti#Aşırı Sağcılar
Saksonya’da aşırı sağcıların sayısı arttı

Saksonya eyaletinde aşırı sağcıların sayısı arttı. İç istihbarattan sorumlu anayasayı koruma teşkilatının raporuna göre şiddete meyilli aşırı sağcı sayısı bir önceki yıla göre 3 bin 400’den, 4 bin 800’e yükseldi.

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İSTİHBARAT tarafından gözlem altında tutulan aşırı sağcı parti AfD’nin bu eyaletteki ‘Der Flügel-kanat’ adlı örgütünün yaklaşık 1400 üyesi bulunduğu belirtildi. Eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Dirk-Martin Christian, aşırı sağcıların yapılanmada bazı değişiklikler olduğunu belirtti. Aşırı sağın sosyal medyada yanlış haber ve kendilerinden olmayanlara ve göçmenlere yönelik nefret yaydığı belirtildi.

DEVRİM FANTEZİSİ KURANLAR ARTTI
Bu grubun içinde hükümeti yıkarak devrim fantezileri kuranların sayısının da arttığı kaydedildi. İstihbarat raporunda bu tür yapıların takip edilmesinin çok daha zor olduğu vurgulandı. Aşırı sağcıların özellikle eyaletin orta kesimlerine yerleşmesi için örgütlendiklerine de dikkat çekildi.

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#Almanya#Saksonya Eyaleti#Aşırı Sağcılar