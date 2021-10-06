Saksonya’da aşırı sağcıların sayısı arttı

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İSTİHBARAT tarafından gözlem altında tutulan aşırı sağcı parti AfD’nin bu eyaletteki ‘Der Flügel-kanat’ adlı örgütünün yaklaşık 1400 üyesi bulunduğu belirtildi. Eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Dirk-Martin Christian, aşırı sağcıların yapılanmada bazı değişiklikler olduğunu belirtti. Aşırı sağın sosyal medyada yanlış haber ve kendilerinden olmayanlara ve göçmenlere yönelik nefret yaydığı belirtildi.

DEVRİM FANTEZİSİ KURANLAR ARTTI

Bu grubun içinde hükümeti yıkarak devrim fantezileri kuranların sayısının da arttığı kaydedildi. İstihbarat raporunda bu tür yapıların takip edilmesinin çok daha zor olduğu vurgulandı. Aşırı sağcıların özellikle eyaletin orta kesimlerine yerleşmesi için örgütlendiklerine de dikkat çekildi.