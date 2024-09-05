Saksonya seçimlerinde hile skandalı büyüyor

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ALMANYA’nın Saksonya eyaletinde 1 Eylül’de gerçekleştirilen seçimlerde sahtekârlık yapıldığına dair ilk haberler, pazartesi günü iki Dresden seçim bölgesinde ortaya çıktı. Bild gazetesinin haberine göre, 100 adet posta yoluyla kullanılan oy pusulasında orijinal işaretlemeler kapatılarak aşırı sağcı Özgür Saksonya (Freie Sachsen) lehine sahte oylar oluşturuldu. Dresden Büyükşehir Belediyesi, seçim sahtekârlığı nedeniyle kimliği belirsiz kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Bild gazetesine konuşan kaynaklara göre, Dresden’in Langebrück semtinde yapılan oylamada, genellikle CDU adayı Christian Hartmann için verilen doğru oylar, çok ince ve profesyonel bir şekilde kapatılarak fark edilemez hale getirildi. Bu sahtekarlık, Özür Saksonya adayı Dietmar Grahl’a yarar sağladı. Grahl’in ise bir zamanlar Dresden bölgesinde aşırı sağcı parti NPD’nin lideri olduğu belirtildi.

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MEKTUPLA OYLAR TOPLANACAK

Başsavcılık kaynakları, skandalın sadece Dresden bölgesiyle sınırlı kalmadığını bildirdi. Bu nedenle, Saksonya genelinde Özgür Saksonya için kullanılan tüm mektup oylarının toplanarak, iddiaların eksiksiz olarak araştırılması planlanıyor. Özgür Saksonya, eyalet seçimlerinde şimdiye kadar yüzde 2.2 oranında oy aldı ve bu da 12 bin 771 doğrudan oy ile 52 bin 195 liste oyu anlamına geliyor. Ancak, bunların ne kadarının posta yoluyla kullanılan oylar olduğu henüz bilinmiyor.

BELEDİYE SEÇİMLERİ DE ŞÜPHELİ

Dresden-Langebrück yakınlarındaki Radeberg’de mektupla yollanmış 14 sahte oy pusulası ile Dresden’in diğer seçim bölgelerinde 17 manipüle edilmiş oy pusulası daha tespit edildi. Böylece, sahte oy pusulalarının toplam sayısı şu anda 131’e ulaştı. Dresdner Neuesten Nachrichten gazetesinin haberine göre, Dresden-Langebrück bölgesindeki Haziran 2024 belediye seçimlerinde, bir adayın diğer adaylara göre yüksek bir oy aldığı dikkati çekti. Hileli oyların belediye seçimlerinde de kullanıldığı tahmin ediliyor.