Saksonya Anhalt’ta AfD önde

ESKİ Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Saksonya Anhalt’ta 6 Haziran’da yapılacak Eyalet Parlamentosu seçimlerinde en fazla oyu, yabancı ve İslam düşmanı, sağ popülist Almanya için Alternaif’in (AfD) alacağı yönünde sinyaller artmaya başladı. Insa tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında AfD’nin toplam oyların yüzde 26’sını, Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) yüzde 25’ini, Sol Parti’nin yüzde 13’ünü, Yeşiller’in yüzde 11’ini, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) yüzde 10’nu ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) de yüzde 8’ini almasının beklendiği saptandı.

EN GÜÇLÜ PARTİ

Böylece Almanya genelinde ilk kez bir eyalette AfD’nin ‘en güçlü parti’ konumuna yükseleceğine de dikkat çekildi. 2016 yılında yapılan seçimlerde CDU yüzde 29.8, AfD yüzde 24.3, Sol Parti yüzde 16.3, SPD yüzde 10.6 ve Yeşiller yüzde 5.2 oranında oy aldı. Toplam oyların yüzde 4.9’unu alan FDP ise yüzde 5 barajını aşamadığı için parlamentoya giremedi.

HÜKÜMET KURMAK ZORLAŞACAK

Son veriler ışığında 87 sandalyeli Saksonya Anhalt Eyalet Parlamentosu’na AfD 24, CDU 24, Sol Parti 12, Yeşiller 10, SPD 9 ve FDP 8 milletvekili göndermesinin beklendiği belirtildi. Diğer partilerin hiçbiri de AfD ile kesinlikle işbirliği yapmayacaklarını ilan ettikleri için yeni bir koalisyon hükümeti oluşturulmasının da kolay olmayacağına dikkat çekildi. 2016 yılından beri iktidarda bulunan CDU, SPD ve Yeşiller’in oluşturduğu ‘Kenya Koalisyonu’nun (Siyah-kırmızı-yeşil) sürdürülmesinin sandalye sayısı yetmediği için mümkün olmayacağına da. Bunun yerine muhtemelen CDU, SPD, FDP ve Yeşiller’in yoğun pazarlıklardan sonra ‘Zimbabve Koalisyonu’ (siyah, kırmızı, sarı, yeşil) oluşturmalarının beklendiği de belirtildi.